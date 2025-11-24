En Argentina se vivieron pésimas noticias en las últimas horas tras el fallecimiento de Omar Souto, una figura histórica dentro de las Selecciones Nacionales y una persona decisiva en el desarrollo de la Albiceleste durante más de treinta años. Su presencia constante en la estructura de la AFA lo convirtió en un nombre respetado por todos los que pasaron por el predio.

Publicidad

Publicidad

Lionel Messi se mostró muy triste tras enterarse de la noticia y le dejó un sentido mensaje a través de sus redes sociales: “Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí”, escribió el capitán argentino.

En su despedida, Messi reforzó su agradecimiento y el recuerdo que quedará para siempre en todos los que compartieron camino con Souto. “Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección. Tu huella queda para siempre. Nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz”, expresó el rosarino, visiblemente tocado por la noticia.

Souto fue clave para que Messi no juegue en la Selección de España

Con el correr de las horas volvió a circular la historia que une a Souto con los inicios de Messi en la Selección. Fue él quien, en 2003, gestionó el primer contacto con la familia del futbolista para que Argentina pudiera asegurar su presencia en las juveniles, en un momento en el que España presionaba con fuerza para sumarlo.

Publicidad

Publicidad

En una entrevista con La Nación, Souto recordó aquel episodio con lujo de detalles: “En España estaban desesperados por que jugara para ellos, y él siempre les había dicho que no. Estábamos en el Mundial Sub-20 de Emiratos, en 2003, y Hugo se estaba reprochando de no haberlo visto a ese Messi…. Y yo le dije: ‘Quédate tranquilo, que cuando volvemos a Buenos Aires lo llamamos…’”. Relató que fue a un locutorio, buscó el teléfono de los Messi en la guía y terminó hablando con Jorge Messi, quien le respondió: “‘Es Lionel -me dijo Jorge-, al fin lo llamaron porque mi hijo quiere jugar por Argentina’”. A partir de ahí, se organizó el recordado amistoso ante Paraguay para sellar definitivamente su futuro con la celeste y blanca.

ver también Mientras Lionel Messi participó en 1300 goles en su carrera, las intervenciones de Cristiano Ronaldo

En síntesis