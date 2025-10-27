Este domingo se disputó uno de los clásicos más picantes de los últimos años entre Real Madrid y Barcelona por la jornada 10 de la Liga Española en el Estadio Santiago Bernabéu. Los merengues, que tenían una cuenta pendiente por los últimos partidos ante los culés, lograron quedarse con la victoria por 2-1 en su casa y le sacaron una ventaja de cinco puntos al equipo de Hansi Flick.

Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona, ya había calentado la previa del encuentro con algunas frases polémicas que dejó en una entrevista con el streamer Ibai Llanos, y los futbolistas del Madrid no se olvidaron de sus fuertes palabras.

Al finalizar el partido, gran parte de la plantilla dirigida por Xabi Alonso se acercó al joven de 18 años por todo lo que había comentado y se generó una gran tensión en el campo de juego, arruinando el espectáculo de un partido que siempre da que hablar.

Uno de los más enojados fue Vinícius Jr., quien le dijo de todo a Lamine y lo sentenció con una frase contundente: “Solo das pases atrás”. Además, también le recriminó que hablaba demasiado.

Las frases pol.micas de Yamal

Por su parte, las frases que había dejado Lamine Yamal antes del partido generaron polémica. “Sí, roban, se quejan, hacen cosas…”, comentó el futbolista culé, provocando la reacción de los merengues.

El joven también recordó el anterior enfrentamiento en el Bernabéu: “Eso ya lo he hecho, ¿no te acuerdas? La última vez que fui, ¿cuánto fue? 0 a 4”. Sus declaraciones terminaron siendo el detonante de la fuerte reacción de Vinícius y el resto del equipo blanco.

