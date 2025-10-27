Es tendencia:
FUTBOL INTERNACIONAL

La polémica frase de Vinícius Jr. a Lamine Yamal tras Real Madrid-Barcelona

El brasileño fue a buscar al español tras el clásico y desató la polémica con una frase que le dijo luego de la victoria de su equipo.

Por Ramiro Canessa

Vini Jr. contra Lamine Yamal.
© Getty ImagesVini Jr. contra Lamine Yamal.

Este domingo se disputó uno de los clásicos más picantes de los últimos años entre Real Madrid y Barcelona por la jornada 10 de la Liga Española en el Estadio Santiago Bernabéu. Los merengues, que tenían una cuenta pendiente por los últimos partidos ante los culés, lograron quedarse con la victoria por 2-1 en su casa y le sacaron una ventaja de cinco puntos al equipo de Hansi Flick.

Prensa española advierte una decisión irreversible de Vinicius en Real Madrid

Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona, ya había calentado la previa del encuentro con algunas frases polémicas que dejó en una entrevista con el streamer Ibai Llanos, y los futbolistas del Madrid no se olvidaron de sus fuertes palabras.

Al finalizar el partido, gran parte de la plantilla dirigida por Xabi Alonso se acercó al joven de 18 años por todo lo que había comentado y se generó una gran tensión en el campo de juego, arruinando el espectáculo de un partido que siempre da que hablar.

Real Madrid 2-1 Barcelona: resumen, goles, videos y polémicas del partido por LaLiga 2025-26

Uno de los más enojados fue Vinícius Jr., quien le dijo de todo a Lamine y lo sentenció con una frase contundente: “Solo das pases atrás”. Además, también le recriminó que hablaba demasiado.

Las frases pol.micas de Yamal

Por su parte, las frases que había dejado Lamine Yamal antes del partido generaron polémica. “Sí, roban, se quejan, hacen cosas…”, comentó el futbolista culé, provocando la reacción de los merengues.

El joven también recordó el anterior enfrentamiento en el Bernabéu: “Eso ya lo he hecho, ¿no te acuerdas? La última vez que fui, ¿cuánto fue? 0 a 4”. Sus declaraciones terminaron siendo el detonante de la fuerte reacción de Vinícius y el resto del equipo blanco.

En síntesis

  • El Real Madrid ganó 2-1 al Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 10 de La Liga.
  • El triunfo del Real Madrid sobre el Barcelona le dio una ventaja de cinco puntos en la tabla.
  • Vinícius Jr. confrontó a Lamine Yamal al final del partido por sus declaraciones previas al clásico.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
