Martín Anselmi estaba pasando por un buen presente en el futbol mexicano dirigiendo a Cruz Azul y en la institución confiaban al máximo en su proyecto que esperaban que fuera a largo plazo, pero el futbol siempre es impredecible y su ciclo se terminó a principios de este año.

El argentino recibió una oferta de Porto y no dudó en aceptarla dado que iba a ser su primera experiencia en el futbol europeo. El problema estuvo en que salió de manera polémica de la Liga MX dado que no ejecutó la cláusula de rescisión que tenía.

Sin embargo, su paso por el Viejo Continente no fue el esperado dado que agarró un equipo que no venía bien y tampoco pudo mejorar las cosas con su trabajo, lo que lo llevó a ser despedido luego del pésimo Mundial de Clubes que jugó su equipo.

En los últimos días revelaron que el Atlético Mineiro de Brasil estaba en negociaciones con Anselmi para contratarlo. El subcampeón de la Copa Libertadores despidió a Cuca y quiere encontrar rápido su reemplazo ya que están en plena temporada.

Pero Anselmi finalmente no será el que se hará cargo del proyecto. Según informó el periodista César Luis Merlo, el ex Cruz Azul agradeció la propuesta ya que no quiere llevar a cabo un proyecto que ya este empezado dado que su idea es por lo menos tener una pretemporada.

Anselmi recordó su salida de Cruz Azul

“Yo creo que infiel no le fui. Sí, tendríamos que desarrollar qué es ser infiel, ¿no? No estábamos de la mejor manera en el club y (Porto) era un desafío al que teníamos que decirle que sí”, expresó el entrenador en diálogo con Juan Pablo Varsky en Clank!.