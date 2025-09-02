Es tendencia:
logotipo del encabezado
FUTBOL INTERNACIONAL

La respuesta final de Martín Anselmi a Atlético Mineiro tras su frustrado paso por Europa

El entrenador argentino fue buscado por el equipo brasileño en medio de la temporada y ya dio una respuesta final.

Por Ramiro Canessa

Martín Anselmi le dio una respuesta a Atlético Mineiro.
© Getty ImagesMartín Anselmi le dio una respuesta a Atlético Mineiro.

Martín Anselmi estaba pasando por un buen presente en el futbol mexicano dirigiendo a Cruz Azul y en la institución confiaban al máximo en su proyecto que esperaban que fuera a largo plazo, pero el futbol siempre es impredecible y su ciclo se terminó a principios de este año.

‘Chaco’ reveló la verdad sobre Santiago Giménez y su negativa de irse de Milan en el cierre del mercado

ver también

‘Chaco’ reveló la verdad sobre Santiago Giménez y su negativa de irse de Milan en el cierre del mercado

El argentino recibió una oferta de Porto y no dudó en aceptarla dado que iba a ser su primera experiencia en el futbol europeo. El problema estuvo en que salió de manera polémica de la Liga MX dado que no ejecutó la cláusula de rescisión que tenía.

Sin embargo, su paso por el Viejo Continente no fue el esperado dado que agarró un equipo que no venía bien y tampoco pudo mejorar las cosas con su trabajo, lo que lo llevó a ser despedido luego del pésimo Mundial de Clubes que jugó su equipo.

Publicidad

En los últimos días revelaron que el Atlético Mineiro de Brasil estaba en negociaciones con Anselmi para contratarlo. El subcampeón de la Copa Libertadores despidió a Cuca y quiere encontrar rápido su reemplazo ya que están en plena temporada.

Sergio Ramos se mostró encantado de estar en México y de jugar en Rayados: “Me siento querido”

ver también

Sergio Ramos se mostró encantado de estar en México y de jugar en Rayados: “Me siento querido”

Pero Anselmi finalmente no será el que se hará cargo del proyecto. Según informó el periodista César Luis Merlo, el ex Cruz Azul agradeció la propuesta ya que no quiere llevar a cabo un proyecto que ya este empezado dado que su idea es por lo menos tener una pretemporada.

Publicidad

Anselmi recordó su salida de Cruz Azul

Yo creo que infiel no le fui. Sí, tendríamos que desarrollar qué es ser infiel, ¿no? No estábamos de la mejor manera en el club y (Porto) era un desafío al que teníamos que decirle que sí”, expresó el entrenador en diálogo con Juan Pablo Varsky en Clank!.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Martín Anselmi podría rechazar la oferta de Atlético Mineiro
Conmebol

Martín Anselmi podría rechazar la oferta de Atlético Mineiro

Martín Anselmi se acerca al futbol brasileño tras su fracaso en Porto
Futbol Internacional

Martín Anselmi se acerca al futbol brasileño tras su fracaso en Porto

Anselmi sorprendió al revelar quién fue el mejor jugador que dirigió en su carrera
Futbol Internacional

Anselmi sorprendió al revelar quién fue el mejor jugador que dirigió en su carrera

Selección Mexicana sufre robo previo a los amistosos con Japón y Corea del Sur
Selección Mexicana

Selección Mexicana sufre robo previo a los amistosos con Japón y Corea del Sur

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo