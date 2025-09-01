Este lunes 1 de septiembre fue una jornada agitada para muchos protagonistas y equipos porque se llevó a cabo el famoso ‘Deadline Day’, el nombre como se lo conoce al último día del mercado de fichajes en Europa. Y Santiago Giménez estuvo involucrado en esta situación.

Hasta últimas horas de la noche europea aún no se sabía si Santiago Giménez continuaría en el Milan o se iría a la Roma. Igli Tare, el Director Deportivo del rossonero, manifestó el viernes pasado que se estaba trabajando en un intercambio entre el mexicano y Artem Dovbyk, delantero de La Loba.

Es evidente que en el Milan veían con buenos ojos la salida de Santiago Giménez. La directiva del club italiano buscó el fichaje de un ‘9’ a lo largo de todo el mercado, pero finalmente el delantero que ficharon es Christopher Nkunku, que es más un mediapunta y no un jugador de referencia.

Después de las últimas horas y del cierre de mercado, ‘Chaco’ Giménez, el padre del delantero de la Selección Mexicana, reveló todo lo sucedido y que la postura de Santiago Giménez fue clave para que el ‘Bebote’ se quede en el rossonero a pelear por un lugar en el equipo titular.

Las revelaciones de ‘Chaco’ Giménez

“Él estaba bien en Milan, fue muy confuso todo lo que pasó. El viernes juega de titular, el mismo viernes el Director Deportivo sale a dar unas declaraciones que nosotros no estábamos enterados de lo que estaba sucediendo, hasta el día sábado que ya leímos toda la información, el sábado hay una reunión en la que empiezan a tocar todos los temas y existía la oportunidad de haber un intercambio con el jugador de la Roma“, comentó en un principio ‘Chaco’ en Fox Sports Radio.

Santi Giménez junto a Chaco y su madre (Fuente: @sant.gimenez)

Ante esta situación, el padre de Santiago Giménez contó que el ‘Bebote’ siempre quiso quedarse en Milan: “Siempre la postura de Santi es ‘me costó tanto trabajo llegar al Milan que de un momento a otro me digan de esa manera. El creía mucho en la palabra del entrenador, y hasta que hablaron entre ellos y decidieron hoy que continuara Santi y sigue el mismo plan para que tenga la posibilidad de jugar”.

“Obviamente que tienen otra idea, pero quedaron que le van a dar la chance de pelear por un puesto (como titular). No llevaron a otro centro delantero, lo que tengo entendido es que quieren jugar con dos nueves, pero no con características de nueve, que son Rafael Leao y Christopher Nkunku”, concluyó ‘Chaco’ Giménez en relación a lo ocurrido con Santiago Giménez, Milan y el cierre del mercado.