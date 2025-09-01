Sergio Ramos revolucionó el país y la Liga MX desde su llegada a Rayados a principios de año. El español no tardó en adaptarse y en convertirse en el capitán del plantel. Pero su aporte no se ve únicamente fuera de la cancha sino que el defensa ha demostrado un gran rendimiento en el campo.

En principio a Sergio Ramos se le vence el contrato con Rayados en diciembre de este año. La directiva encabezada por José Antonio Noriega tiene la esperanza de poder renovarle, pero aún es pronto para saberlo y todo podría cambiar en caso de que Monterrey se corone en el Apertura 2025.

Sergio Ramos tiene la ilusión de ganar al menos un título en México. Más allá de su deseo deportivo, la leyenda del Real Madrid manifestó que se encuentra muy a gusto en el país: “La verdad es que estoy muy bien, estamos en primera posición ahora en el campeonato y la verdad que estoy contento“.

“Estamos viviendo una aventura maravillosa en un país que me trata de manera única, me siento querido. Lo más importante es el rendimiento futbolístico que está siendo muy bueno, gracias a Dios me están respetando las lesiones”, agregó el capitán de Rayados en una entrevista con ‘El Hormiguero’, un programa muy reconocido en España.

Sergio Ramos se mostró muy a gusto en México (Getty Images)

La condición física de Sergio Ramos era una de las incógnitas que tenían muchos cuando firmó con Monterrey. Sin embargo, el español ha tenido regularidad con la playera de la Pandilla y podría decirse que el único momento clave que se perdió fue en la Liguilla del Clausura 2025 por lesión.

Estas declaraciones de Sergio Ramos ilusionan a los aficionados y a la directiva de Rayados pensando en una posible continuidad del defensa en 2026. El Apertura 2025 podría tener un efecto en la mirada a futuro del español, ya sea porque Monterrey se quedó con el título o porque no pudo coronarse.

La estadística de Sergio Ramos en Rayados

Sergio Ramos debutó con Monterrey en febrero de este año y, desde ese momento, la leyenda del Real Madrid ya disputó 22 partidos con el equipo regiomontano. Además, el español convirtió seis goles y espera poder despedirse de México con al menos un título en su palmarés.