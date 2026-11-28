Todo lo que necesitas saber sobre el choque de la Fecha 3 de los Cuadrangulares Semifinales entre Cardenales y Verdolagas: presente de ambos equipos, bajas por suspensión, horario para México y cómo formarían en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Este sábado 28 de noviembre de 2026 continúa la actividad de la Fecha 3 de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II con un duelo crucial por la cima del Grupo A. Independiente Santa Fe recibe en la cancha del Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a Atlético Nacional a partir de las 18:30 hs (tiempo del centro de México), en un compromiso determinante rumbo a la gran final del certamen.

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El conjunto cardenal llega a este compromiso con el impulso anímico de haber goleado 3-0 a Once Caldas en su anterior presentación, resultado con el que dejó atrás el tropiezo inicial sufrido ante Independiente Medellín. Para este desafío en casa, el cuadro bogotano no podrá contar en el banquillo con su director técnico Pablo Repetto ni con su lateral izquierdo titular debido a sendas suspensiones por acumulación de tarjetas amarillas.

Por su parte, Atlético Nacional arriba a la capital colombiana tras igualar en sus dos primeras salidas de esta fase semifinal y con la urgencia de sumar de a tres para no ceder terreno en el grupo. La escuadra conducida por Lucas González sufre la baja sensible del defensor central William Tesillo por acumulación de tarjetas amarillas, aunque celebra el regreso de Milton Casco y Felipe Marín a la convocatoria. Respecto a la presencia de James Rodríguez, el mediocampista se encuentra disponible y saltará como titular para liderar la generación ofensiva desde el silbatazo inicial.

La alineación de Independiente Santa Fe

Andrés Mosquera

Helibelton Palacios

Emanuel Olivera

Víctor Moreno

Luis Palacios

Daniel Torres

Jhojan Torres

Franco Fagúndez

Emerson Rodríguez

Ómar Fernández

Nahuel Bustos

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La alineación de Atlético Nacional

Franco Armani

Néider Parra

César Haydar

Andrés Reyes

Elías Cabrera

Jorman Campuzano

James Rodríguez

Emanuel Benítez

Marlos Moreno

Edwin Cardona

Alfredo Morelos

En sintesis