Este sábado 28 de noviembre de 2026 continúa la actividad de la Fecha 3 de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II con un duelo crucial por la cima del Grupo A. Independiente Santa Fe recibe en la cancha del Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a Atlético Nacional a partir de las 18:30 hs (tiempo del centro de México), en un compromiso determinante rumbo a la gran final del certamen.
El conjunto cardenal llega a este compromiso con el impulso anímico de haber goleado 3-0 a Once Caldas en su anterior presentación, resultado con el que dejó atrás el tropiezo inicial sufrido ante Independiente Medellín. Para este desafío en casa, el cuadro bogotano no podrá contar en el banquillo con su director técnico Pablo Repetto ni con su lateral izquierdo titular debido a sendas suspensiones por acumulación de tarjetas amarillas.
Por su parte, Atlético Nacional arriba a la capital colombiana tras igualar en sus dos primeras salidas de esta fase semifinal y con la urgencia de sumar de a tres para no ceder terreno en el grupo. La escuadra conducida por Lucas González sufre la baja sensible del defensor central William Tesillo por acumulación de tarjetas amarillas, aunque celebra el regreso de Milton Casco y Felipe Marín a la convocatoria. Respecto a la presencia de James Rodríguez, el mediocampista se encuentra disponible y saltará como titular para liderar la generación ofensiva desde el silbatazo inicial.
La alineación de Independiente Santa Fe
- Andrés Mosquera
- Helibelton Palacios
- Emanuel Olivera
- Víctor Moreno
- Luis Palacios
- Daniel Torres
- Jhojan Torres
- Franco Fagúndez
- Emerson Rodríguez
- Ómar Fernández
- Nahuel Bustos
La alineación de Atlético Nacional
- Franco Armani
- Néider Parra
- César Haydar
- Andrés Reyes
- Elías Cabrera
- Jorman Campuzano
- James Rodríguez
- Emanuel Benítez
- Marlos Moreno
- Edwin Cardona
- Alfredo Morelos
Mientras Lionel Messi terminó su 2026 con 41 goles, los que lleva anotados Cristiano Ronaldo
En sintesis
- Independiente Santa Fe y Atlético Nacional se enfrentan este sábado 28 de noviembre por Liga BetPlay.
- James Rodríguez será titular en el equipo dirigido por Lucas González, mientras Tesillo es baja.
- Santa Fe viene de golear 3-0 a Once Caldas y no contará con Pablo Repetto.