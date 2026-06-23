El Bicho rompió la mala racha y puso en ventaja a Portugal ante Uzbekistán en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo apareció en el momento justo para romper el partido y marcar el 1-0 de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial 2026. La jugada terminó con un centro atrás perfecto que lo encontró en el área, y CR7 definió de primera para abrir el marcador y desatar la celebración portuguesa.

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Con este gol, el delantero luso rompe su mala racha en el torneo y deja atrás las críticas que venía recibiendo en el arranque del Mundial. Además, el tanto significa su noveno gol en Copas del Mundo, consolidando aún más su lugar en la historia grande del futbol.

Portugal había dejado mucho que desear en su debut ante RD Congo tras igualar 1-1 y temían que vuelva a pasar lo mismo ante un rival de menor jerarquía, complicando sus chances de clasificación a la próxima instancia del certamen internacional.

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Sin embargo, el Bicho demostró que sigue vigente a sus 41 años y con este tanto puede agarrar confianza de cara a los próximos partidos, intentando llevar a su equipo a ganar la primera Copa del Mundo de su historia.

¿A cuántos goles quedó Cristiano Ronaldo de Messi en los mundiales?

Si bien su próximo objetivo es alcanzar los 1000 goles como profesional y ya está cerca de lograrlo, el astro portugués quedó a 9 tantos de Lionel Messi como máximo goleador de la historia de los mundiales. Aunque está lejos, el portugués siempre marcar y puede sorprender.

En sintesis

Cristiano Ronaldo anotó el gol del triunfo 1-0 de Portugal ante Uzbekistán.

anotó el gol del triunfo 1-0 de Portugal ante Uzbekistán. El delantero Cristiano Ronaldo marcó su noveno gol en la historia de los Mundiales.

marcó su noveno gol en la historia de los Mundiales. El partido de Portugal se disputó en el marco del Mundial 2026.