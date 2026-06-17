Los aficionados protestaron por la televisación del partido que se jugará en el Azteca. ¿Qué ocurrió?

La Selección Colombia tendrá un debut más que interesante, no solo por su rival sino porque lo hará en suelo mexicano. La ‘Tricolor’ enfrentará a Uzbekistán en el Estadio Azteca, por el duelo correspondiente a la jornada 1 del Grupo K del Mundial 2026. Comienza un nuevo camino internacional para una de las potencias de CONMEBOL.

Publicidad

El cotejo entre Uzbekistán y Colombia tendrá la particularidad de que será el último partido de la primera fecha de la fase de grupos. Desde mañana inicia la segunda tanda de juegos, por lo que el equipo de James Rodríguez y compañía será el último en estrenarse. Todos los ojos estarán puestos en la escuadra sudamericana.

En la previa del compromiso del Grupo K del Mundial 2026, los fanáticos expresaron su fastidio por la televisación del partido. Es que Uzbekistán vs. Colombia no será transmitido por TV abierta en México, pese a contar con figuras que juegan en el ámbito local. Ninguna de las señales gratuitas disponibles lo pasará.

James, el líder y referente de la Colombia mundialista [Foto: Getty]

Publicidad

Ahora bien, el cruce entre asiáticos y sudamericanos tampoco irá por canales de TV de cable. Esto tiene que ver con que está dentro del pack de partidos que adquirió en exclusiva ViX Premium. La plataforma de paga posee los derechos de todos los juegos del Mundial 2026, y además, en muchos casos es el único que podrá transmitirlos.

Para poder seguir Uzbekistán vs. Colombia por ViX Premium, tienes que estar suscripto al “Pase Mundial”, una propuesta de streaming adicional al servicio tradicional. No alcanzará con tener el plan mensual de la plataforma para acceder a la transmisión en simultáneo, por lo que los aficionados deberán comprar ese plan por un monto extra.

Por tomar un ejemplo, en esta última jornada de la fecha 1 del Mundial 2026, tres de los juegos del día fueron por la plataforma paga. Sólo Inglaterra-Croacia fue liberado a la TV abierta en México para el general de la afición. Luego, los partidos de Portugal, Panamá y Colombia, todos quedaron a manos de ViX Premium y su Pase Mundial.