¿Por qué no hay carrera de la F1 HOY domingo 16 de agosto?

Los pilotos no salieron a la pista y sumamos un nuevo fin de semana sin actividad en el Gran Circo. ¿Cuándo se vuelve a correr?

Pasan los días y la Fórmula 1 sigue sin regresar. La última carrera tuvo lugar el pasado 26 de julio en el marco del Gran Premio de Hungría 2026, pero desde aquella victoria de Lando Norris en Budapest los pilotos de la Máxima no volvieron a salir a la pista.

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Todavía faltan más de 10 carreras para que el calendario de la temporada 2026 llegue a su fin, pero es el tercer domingo consecutivo sin actividad de la F1. No obstante, hay una explicación para esto y en Bolavip te la contamos a continuación.

¿Por qué no hay Fórmual 1 HOY?

La razón por la que llevamos tres semanas al hilo sin carreras de la F1 es que luego del GP de Hungría comenzó el receso de verano. Todas las temporadas de la Máxima contemplan este parón a mitad de calendario y luego retoman en agosto hasta la definición en diciembre.

Kimi Antonelli persigue a Lewis Hamilton en la Sprint del GP de Gran Bretaña (Getty Images)

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¿Cuándo se vuelve a correr la F1?

Para fortuna de los aficionados del motorsport, este es el último domingo sin actividad. La próxima carrera de la Fórmula 1 será el domingo 23 de agosto a las 7:00hs (CDMX) en el marco del Gran Premio de Países Bajos 2026. Esta cita se lleva a cabo en el Circuito de Zandvoort.