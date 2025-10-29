Aunque el Real Madrid ganó el Clásico Español el fin de semana en el Santiago Bernabéu ante los pronósticos a favor del Barcelona, se quedó un mal sabor de boca luego de que Vinícius Junior protagonizara una de las acciones más polémicas del partido y es que al ser sustituido mostró una reacción nada agradable hacia la decisión de Xabi Alonso.

Publicidad

Publicidad

Fue al minuto 72′ cuando el estratega decidió sacarlo del terreno de juego para darle oportunidad a Rodrygo, ya cuando el marcador se seguía manteniendo en la ventaja para los blancos. Sin embargo, las cámaras notaron inmediatamente la molestia que tuvo el brasileño ante la decisión, los reclamos que hizo hacia la banca y cómo bajó inmediatamente a vestidores.

Más tarde, al futbolista ya se le pudo ver con molestia en la banca, por lo que fue juzgado en los medios españoles y desde luego, señalado por no tener una relación buena con Xabi. Todo esto fue sacado de contexto, incluso se habló de una posible salida de Vini para la siguiente temporada ante el tema de su renovación, por lo que tuvo que dar la cara.

ver también Prensa española advierte una decisión irreversible de Vinicius en Real Madrid

Vini Jr. se disculpa con la afición

El jugador madridista dedicó la mañana de este miércoles unas palabras en donde dejó muy claro que se había equivocado por haber actuado de esa manera, pero que esperaba que comprendieran que es una reacción de un Clásico donde siempre va a querer ayudar a su equipo hasta el máximo, tanto que al 90′ hasta se llevó una tarjeta amarilla.

Publicidad

Publicidad

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente. A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”. Vinícius Junior

En síntesis

Vinícius Junior mostró una reacción de molestia al ser sustituido al minuto 72′ en el Clásico.

mostró una reacción de al ser al minuto en el Clásico. El jugador madridista pidió disculpas por su reacción tras la sustitución en el Clásico.

por su reacción tras la sustitución en el Clásico. Vini Junior pidió disculpas sólo a sus “compañeros, club y presidente”.

Publicidad