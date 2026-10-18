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Málaga vs. Real Sociedad en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la LaLiga

Málaga y Real Sociedad se enfrentan este domingo 18 de octubre, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Malaga vs. Real Sociedad, LaLiga
Malaga vs. Real Sociedad, LaLiga

Málaga recibe a Real Sociedad este domingo 18 de octubre desde las 10:30 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. El Málaga llega al límite: es último en LaLiga y necesita una reacción urgente antes de que la temporada se le escape de las manos.

Para los andaluces es casi una final anticipada en la novena fecha, mientras que la Real Sociedad llega con la chance de meterse todavía más arriba en la tabla.

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La actualidad de ambos equipos

El Málaga no logra despegar del fondo: suma apenas 4 puntos en ocho partidos y es el colista del campeonato. El último antecedente fue un empate 1-1 ante Espanyol, que cortó una racha de derrotas, aunque antes había caído contra Getafe y Villarreal. La falta de contundencia viene siendo un problema constante para el equipo en este arranque de temporada.

La Real Sociedad, en cambio, llega en un buen momento anímico. Viene de ganar 3-2 como local ante Deportivo La Coruña y antes se había impuesto también por 3-2 como visitante frente a Valencia, dos triunfos que la metieron en la sexta posición con 13 unidades. La única mancha reciente fue la derrota 0-3 contra Atlético de Madrid, pero el equipo mostró capacidad de respuesta inmediata.

El historial entre Málaga y Real Sociedad

El historial entre ambos tiene 35 enfrentamientos y favorece claramente a la Real Sociedad, que ganó 16 veces por 10 del Málaga, con 9 empates. En materia de goles también manda el conjunto donostiarra, con 53 tantos convertidos contra 44 del elenco andaluz. En los últimos cruces directos la Real se quedó con la ventaja, incluido el más reciente, disputado en 2024, que terminó 0-1.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
07/01/2024Málaga vs. Real Sociedad0-1Copa del Rey
22/04/2018Málaga vs. Real Sociedad2-0Primera División
10/12/2017Real Sociedad vs. Málaga0-2Primera División
14/05/2017Real Sociedad vs. Málaga2-2Primera División
16/01/2017Málaga vs. Real Sociedad0-2Primera División
27/02/2016Real Sociedad vs. Málaga1-1Primera División
03/10/2015Málaga vs. Real Sociedad3-1Primera División
04/04/2015Málaga vs. Real Sociedad1-1Primera División
01/11/2014Real Sociedad vs. Málaga0-1Primera División
17/02/2014Málaga vs. Real Sociedad0-1Primera División

Horario del partido

  • México: 10:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 06:00 hs
  • Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 08:15 hs
  • Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 13:00 hs
  • Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 13:00 hs
  • Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 12:00 hs

En síntesis

  • Málaga y Real Sociedad se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Málaga suma 4 puntos en el torneo.
  • Real Sociedad suma 13 puntos en el torneo.
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