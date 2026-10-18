Málaga vs. Real Sociedad en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la LaLiga

Málaga y Real Sociedad se enfrentan este domingo 18 de octubre, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Málaga recibe a Real Sociedad este domingo 18 de octubre desde las 10:30 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. El Málaga llega al límite: es último en LaLiga y necesita una reacción urgente antes de que la temporada se le escape de las manos.

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Para los andaluces es casi una final anticipada en la novena fecha, mientras que la Real Sociedad llega con la chance de meterse todavía más arriba en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Málaga no logra despegar del fondo: suma apenas 4 puntos en ocho partidos y es el colista del campeonato. El último antecedente fue un empate 1-1 ante Espanyol, que cortó una racha de derrotas, aunque antes había caído contra Getafe y Villarreal. La falta de contundencia viene siendo un problema constante para el equipo en este arranque de temporada.

La Real Sociedad, en cambio, llega en un buen momento anímico. Viene de ganar 3-2 como local ante Deportivo La Coruña y antes se había impuesto también por 3-2 como visitante frente a Valencia, dos triunfos que la metieron en la sexta posición con 13 unidades. La única mancha reciente fue la derrota 0-3 contra Atlético de Madrid, pero el equipo mostró capacidad de respuesta inmediata.

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El historial entre Málaga y Real Sociedad

El historial entre ambos tiene 35 enfrentamientos y favorece claramente a la Real Sociedad, que ganó 16 veces por 10 del Málaga, con 9 empates. En materia de goles también manda el conjunto donostiarra, con 53 tantos convertidos contra 44 del elenco andaluz. En los últimos cruces directos la Real se quedó con la ventaja, incluido el más reciente, disputado en 2024, que terminó 0-1.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/01/2024 Málaga vs. Real Sociedad 0-1 Copa del Rey 22/04/2018 Málaga vs. Real Sociedad 2-0 Primera División 10/12/2017 Real Sociedad vs. Málaga 0-2 Primera División 14/05/2017 Real Sociedad vs. Málaga 2-2 Primera División 16/01/2017 Málaga vs. Real Sociedad 0-2 Primera División 27/02/2016 Real Sociedad vs. Málaga 1-1 Primera División 03/10/2015 Málaga vs. Real Sociedad 3-1 Primera División 04/04/2015 Málaga vs. Real Sociedad 1-1 Primera División 01/11/2014 Real Sociedad vs. Málaga 0-1 Primera División 17/02/2014 Málaga vs. Real Sociedad 0-1 Primera División

Horario del partido

México: 10:30 hs

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Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Chile: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Perú: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Colombia: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter

DIRECTV Sports, DGO, inter Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 06:00 hs

Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 08:15 hs

Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 13:00 hs

Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 13:00 hs

Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 12:00 hs

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En síntesis