Entérate todo lo que tienes que saber sobre el compromiso de los 'Red Devils' de este viernes.

El Manchester United se alista para arrancar una de las temporadas más ilusionantes de los últimos tiempos. Tras un cierre inmejorable del primer semestre, buscan seguir por ese camino y tener un acondicionamiento a la altura de las aspiraciones. Su próximo desafío será un amistoso ante el Rosenborg, rival al que cruzará este viernes.

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En el caso del equipo noruego, el Rosenborg SK llega al encuentro en plena actividad oficial: viene de golear por 3-0 al IK Start por la Eliteserien, el torneo doméstico. Allí se ubican en la décima colocación de la tabla de posiciones, por el momento fuera de los puestos de clasificación a copas internacionales.

Por el lado del cuadro inglés, Manchester United arriba al compromiso en plena pretemporada: viene de caer por 1-0 ante Wrexham en un partido de preparación. Nuevamente, Michael Carrick realizará cambios en el equipo para continuar evaluando variantes rumbo al debut en la Premier League.

El United de Carrick vuelve a salir a la cancha [Foto: Getty]

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¿Cuándo juegan Rosenborg vs. Manchester United por un amistoso?

El encuentro entre los ‘Troillongan’ y los ‘Red Devils’ se disputará este viernes 24 de julio, a partir de las 10.00 horas del Centro de México (a las 14.00 hora de Inglaterra). Será uno de los más de veinte amistosos que se llevarán a cabo durante toda la jornada entre equipos del futbol europeo en el plano internacional.

¿Dónde juegan Rosenborg vs. Manchester United por un amistoso?

El gran evento de este viernes tendrá como sede al Lerkendal Stadion, localizado la ciudad de Trondheim, en Noruega. Es la casa del Rosenborg SK, oponente de turno del elenco inglés. El recinto cuenta con una capacidad para hasta 21 mil espectadores, posicionándose de este modo como la segunda cancha más amplia del país.

¿Dónde ver Rosenborg vs. Manchester United EN VIVO por un amistoso?

El juego entre noruegos y británicos no tendrá transmisión en el territorio mexicano, mal que le pese a toda la fanaticada que esperaba ansiosa el desarrollo. Ningún canal de televisión ni plataforma de streaming pasará en directo el cotejo tanto en México como en ningún país de Latinoamérica.

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Estos son todos los países que sí tendrán transmisión del amistoso entre Rosenborg SK y Manchester United: