Mbappé, afuera del Top 5: la tabla de posiciones de la Bota de Oro 2025-26

La Bota de Oro 2025-26 tiene varios candidatos. Recientemente se llevó a cabo la premiación de Kylian Mbappé, pero el delantero francés no lo tendrá fácil para obtener nuevamente el galardón esta temporada. Erling Haaland lidera la tabla de posiciones junto a Darko Lemajić, atacante serbio que lleva marcados más goles que todos, pero cuya liga apenas suma un punto por tanto.

Mbappé quedó afuera del Top 5 tras el empate 0-0 de Real Madrid con Rayo Vallecano por la Jornada 12 de LaLiga de España. En contrapartida, el ranking cuenta con la presencia de dos futbolistas de la Allsvenskan (Suecia) entre los primeros puestos: August Priske y Ibrahim Diabate.

La tabla de posiciones de la Bota de Oro 2025-26 HOY lunes 10 de noviembre

POS. JUGADOR EQUIPO LIGA PUNTOS POR GOL GOLES PUNTAJE 1 Erling Haaland Manchester City Inglaterra 2 14 28 2 Darko Lemajić RFS Letonia 1 28 28 3 August Priske Djurgårdens Suecia 1.5 18 27 4 Ibrahim Diabate GAIS Suecia 1.5 18 27 5 Harry Kane Bayern Múnich Alemania 2 13 26

Kylian Mbappé tiene los mismos goles y puntos que Harry Kane, pero quedó afuera del Top 5 debido a que el atacante inglés del Bayern Múnich los consiguió en menos partidos.

¿Cómo es el sistema de puntuación de la Bota de Oro?

El sistema de puntos de la Bota de Oro se basa en la dificultad de la liga en la que cada jugador marca los goles, utilizando el ranking de coeficientes de la UEFA. De esta manera, se compensa la diferencia de nivel entre las ligas europeas y se evita que un futbolista de una liga con menor nivel gane el premio con un gran número de goles.

2 puntos por gol: Se otorgan en las cinco ligas europeas con mejor clasificación en el ranking de la UEFA. Actualmente, estas son LaLiga (España), la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania), la Serie A (Italia) y la Ligue 1 (Francia).

Se otorgan en las cinco ligas europeas con mejor clasificación en el ranking de la UEFA. Actualmente, estas son LaLiga (España), la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania), la Serie A (Italia) y la Ligue 1 (Francia). 1,5 puntos por gol: Se asignan a los goles marcados en las ligas que se encuentran entre la 6ª y la 21ª posición del ranking de la UEFA. En esta sección entran algunas como Eredivisie (Países Bajos), Primeira Liga (Portugal) o Süper Lig (Turquía), entre otras.

Se asignan a los goles marcados en las ligas que se encuentran entre la 6ª y la 21ª posición del ranking de la UEFA. En esta sección entran algunas como Eredivisie (Países Bajos), Primeira Liga (Portugal) o Süper Lig (Turquía), entre otras. 1 punto por gol: Se da a los goles anotados en el resto de las ligas europeas.

