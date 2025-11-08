Lionel Messi volvió a convertir con Inter Miami y así quedó la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

Ninguno de los dos parece tener intensiones de detener el ritmo. Luego de haber convertido bien temprano este sábado 8 de noviembre y haber colocado un tanto más a su palmarés personal que le permitió acercarse todavía más a los 1000 goles, Cristiano Ronaldo vio como Lionel Messi hizo lo propio con Inter Miami para avisar que luchará hasta el final.

En el marco del tercer partido de la primera ronda de Playoffs de la Major League Soccer, Inter Miami recibió a Nashville en un encuentro que tuvo una temprana apertura del marcador gracias al argentino. Messi se lució de gran manera con un doblete que puso de pie a todos los espectadores.

Como es de costumbre, Leo recibió un balón cerca de derecha y comenzó a lanzar su carrera hacia el medio, lo que le permitió tener de frente el panorama de la situación para poder elegir la mejor opción a la hora de definir. Finalmente, tal como suele suceder, no falló.

Así fue el doblete de Messi con Inter Miami

Aunque muchos podrían haber pensado que su remate iría al palo derecho del portero, Messi eligió el poste más cercano para colocar el balón con sutileza, dejando sin respuesta al guardametas rival, que solamente tuvo tiempo para admirar con su valla era vulnerada. Un rato después repitió la fórmula tras recibir un pase atrás en la medialuna que solamente tenía destino de red.

De esta manera, Messi alcanzó los 894 goles y sigue con el sueño intacto de alcanzar los 1000 tantos en su carrera. Por su parte, con el mencionado grito de Cristiano más temprano, el portugués llegó a los 953 y siente cada vez más cerca el gran récord.

Solo el tiempo determinará si esos 107 goles que le faltan al argentino podrá marcarlos de ahora en más hasta el final de su carrera. Eso sí, CR7 se mantiene vigente y también corre con las mismas posibilidades. No se baja de la lucha por ser el máximo goleador de todos los tiempos.