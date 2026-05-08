Mientras Julián Álvarez gana 12.5 millones en Atlético de Madrid, el salario de Obed Vargas

El delantero de la Selección Argentina tiene uno de los mejores sueldos de la plantilla colchonera, mientras que el mexicano está dando sus primeros pasos en Europa.

Atlético de Madrid se quedó a las puertas de la final de la UEFA Champions League 2025-26. Aunque años atrás el conjunto Colchonero veía estas instancias de lejos, lo cierto es que con la llegada de Diego Simeone se han posicionado entre los mejores equipos de Europa y eso se ve reflejado en la calidad de futbolistas que posee su plantilla.

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Actualmente, Atlético de Madrid es un destino atractivo incluso para los mejores jugadores del mundo. Futbolistas como Julián Álvarez eligieron vestirse de rojiblanco y elevaron el nivel de la plantilla, pero esto viene acompañado también de buenos salarios.

Según datos de bet365, basados en la base salarial de Capology, Julián posee un sueldo de 12.5 millones de euros al año en Atlético de Madrid, club por el que fichó en 2024 procedente del Manchester City.

La Araña es el segundo futbolista con mejor salario en la plantilla, solo por detrás de los 20.8 millones de euros del portero Jan Oblak. Ahora bien, este año se sumó al equipo el mediocampista mexicano Obed Vargas tras su paso por Seattle Sounders, pero su sueldo está muy por debajo de los ya mencionados.

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Obed Vargas busca ganarse un lugar en Atlético de Madrid (Getty Images)

¿Cuál es el salario de Obed Vargas en Atlético de Madrid?

Según reportes de TV Azteca Deportes, Obed Vargas habría pasado de ganar alrededor de 8000€ mensuales en la MLS con Seattle Sounders a percibir aproximadamente 1.5 millones de euros brutos por temporada en el Atlético de Madrid.

Esto convierte a Vargas en uno de los jugadores con salarios más bajos de la plantilla colchonera, algo lógico tomando en cuenta que está dando sus primeros pasos en Europa y que llegó como una apuesta. De hecho, en esta primera temporada todavía no se pudo ganar el puesto de titular.

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En síntesis