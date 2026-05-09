Este sábado el Inter Miami se midió ante el Toronto en la Jornada 12 de la Major League Soccer donde Lionel Messi convirtió el cuarto gol del conjunto para sellar una victoria de 2-4 en el marcador final. De nueva cuenta, el argentino consiguió sumar a la carrera de los 1000 goles que tiene con Cristiano Ronaldo y se acerca a su objetivo.

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El gol de Messi al Toronto

El tanto llegó al minuto 74 cuando su equipo se encontraba ya 3-0 en el marcador, por lo que cruzó la media cancha con el balón, cuando comenzó a llegar la defensa filtró la pelota hacia la derecha con Rodrigo de Paul, quien se lo devolvió cuando se había quitado la marca y punteó de primera intención con el pie izquierdo para concretar el cuarto tanto del club.

Messi strikes! 💥



Leo becomes the fastest player in MLS history with 100 goal contributions. pic.twitter.com/PYEfsbWaxy — Major League Soccer (@MLS) May 9, 2026

¿Cómo va la carrera por los 1000 goles?

De esta manera, el argentino llega a 907 goles en 1152 compromisos oficiales a sus 38 años de edad. De esta manera, se queda con un faltante de 93 tantos para que pueda llegar a las 1000 anotaciones en su carrera. La comparación con Cristiano Ronaldo, aún sigue estando baja, pero se mantienen en la pelea por lograrlo.

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Por parte del futbolista del Al-Nassr, él tiene hasta el momento un total de 970 tantos que lo ponen sólo a 30 de conseguir la victoria de esta carrera justo a dos meses de que empiece lo que podría ser su última Copa del Mundo con Portugal y la de Messi con Argentina, por lo que hay cierta curiosidad por saber quién tendrá mejor marca o si llegan a su objetivo.

Messi hace historia en la MLS

Cabe mencionar que el “10” de la Albiceleste también logró un hito histórico en la Major League Soccer con esta anotación ante Toronto, logrando convertirse en el jugador que más rápido llega a las 100 contribuciones de goles, por lo que más allá de la idea de concretar los mil tantos, está dejando su nombre marcado en la MLS.

En síntesis

Lionel Messi anotó un gol en la victoria 2-4 del Inter Miami sobre Toronto.

anotó un gol en la victoria del Inter Miami sobre Toronto. El delantero argentino alcanzó 907 goles oficiales en 1152 partidos a sus 38 años .

oficiales en a sus . Messi es el jugador más rápido en lograr 100 contribuciones de gol en la MLS.