Mientras Cristiano Ronaldo participó en 1232 goles, las apariciones de Lionel Messi

Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, sigue dando que hablar en el fútbol de Arabia Saudita con Al-Nassr FC. Lejos de pensar en el retiro, el portugués continúa ampliando una carrera histórica y cada vez está más cerca del objetivo de alcanzar los 1000 goles como profesional.
En paralelo, Lionel Messi, con 38 años, es figura indiscutida en Estados Unidos con Inter Miami. El argentino sigue demostrando su calidad, liderazgo y capacidad de influencia en cada partido, manteniendo un rendimiento de élite en esta etapa de su carrera.
Ambos continúan escribiendo historia en distintos continentes, pero con un mismo rasgo en común: el hambre de seguir ganando y rompiendo récords. Dos leyendas vivientes que, lejos de apagarse, siguen ampliando su legado en el fútbol mundial.
Estadísticas de Cristiano Ronaldo en su carrera
- Partidos: 1320
- Goles: 971
- Asistencias: 261
- Contribuciones totales: 1232 goles
- Selección: Portugal national football team – 226 partidos, 143 goles
Desglose por clubes
- Sporting CP: 31 partidos, 5 goles, 4 asistencias
- Real Madrid: 438 partidos, 450 goles, 120 asistencias
- Juventus: 134 partidos, 101 goles, 20 asistencias
- Manchester United: 346 partidos, 145 goles, 57 asistencias
- Al-Nassr FC: 145 partidos, 127 goles, 23 asistencias
Estadísticas de Lionel Messi en su carrera
- Partidos: 1152
- Goles: 907
- Asistencias: 410
- Contribuciones totales: 1317 participaciones en goles
- Selección: Argentina national football team – 198 partidos, 116 goles
Desglose por clubes
- FC Barcelona: 778 partidos, 672 goles, 269 asistencias
- Paris Saint-Germain: 75 partidos, 32 goles, 34 asistencias
- Inter Miami CF: 101 partidos, 87 goles, 46 asistencias
En sintesis
- Cristiano Ronaldo suma 971 goles en 1320 partidos oficiales durante su carrera profesional.
- Lionel Messi registra 907 goles y 410 asistencias en 1152 partidos disputados actualmente.
- Al-Nassr FC cuenta con 127 goles de Ronaldo, mientras Messi suma 87 en Inter Miami.