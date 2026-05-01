Valencia y Atlético Madrid serán los protagonistas de un verdadero partidazo este sábado en Mestalla, cuando se vean las caras por la jornada 34 de la Liga Española 2025-26. A continuación, entérate las formaciones titulares con las que iniciarán el compromiso ambos equipos, en un enfrentamiento muy importante para el campeonato.

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Para el ‘Ché’ significará un duelo trascendental en sus aspiraciones por lograr la permanencia en Primera División. Si bien se ubica en la 12° posición del torneo, al mismo tiempo se coloca a solo cinco puntos de la zona de descenso directo. Por ello, tres puntos en este juego podrían prácticamente sellar su estadía en LaLiga.

En el caso del ‘Colchonero’, se trata de un evento incómodo por estar en medio de la serie de Champions. La visita juega la revancha de semis el martes, pero no puede descuidar tampoco el plano doméstico. Se estacionan en el 4° puesto del certamen, y por ahora no corre riesgo su clasificación a la siguiente edición de la UCL.

¿Juega Obed Vargas en Valencia vs. Atlético Madrid por la Liga Española 2025-26?

Según la información brindada por MARCA, el mexicano Obed Vargas estará entre los titulares del equipo de Diego Simeone para enfrentar al Valencia en Mestalla. Ante la necesidad de rotar futbolistas para descansar a quienes jueguen en Londres la semana próxima, el ‘Cholo’ le dará la oportunidad al jugador de la Selección Mexicana.

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Obed Vargas, a la cancha ante Valencia [Foto: Getty]

La probable alineación de Valencia ante Atlético Madrid:

Stole Dimitrievski .

. Renzo Saravia .

. César Tárrega .

. Pepelu .

. José Gayá .

. Javier Guerra .

. Guido Rodríguez .

. Luis Rioja .

. Filip Ugrinic .

. Largie Ramazani .

. Umar Sadiq.

DT: Carlos Corberán.

La probable alineación de Atlético Madrid ante Valencia:

Jan Oblak .

. Javier Boñar .

. Robin Le Normand .

. Clement Lenglet .

. Julio Díaz .

. Nahuel Molina .

. Rodrigo Mendoza .

. Obed Vargas .

. Rayane Belaid .

. Thiago Almada .

. Alex Baena.

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DT: Diego Simeone.

¿Cuándo juegan Valencia vs. Atlético Madrid por la Liga Española 2025-26?

El partido Valencia CF vs. Atlético de Madrid se llevará a cabo este sábado 2 de mayo, en el Estadio de Mestalla, en el marco de la 34° jornada de LaLiga de España 2025/26. El encuentro está programado para dar comienzo a partir de las 08.15 horas del Centro de México (16.15 hora local), en el segundo turno de la agenda del día.

¿Qué canal transmitirá Valencia vs. Atlético Madrid por la Liga Española 2025-26?

El partido Valencia CF vs. Atlético de Madrid se podrá seguir a lo largo y ancho de México, en forma online, vía streaming, a través de la pantalla de SKY Sports. Será la única señal o plataforma que pasará en vivo y en directo para el territorio mexicano el juego del equipo de Obed Vargas.