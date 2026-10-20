Mientras Kylian Mbappé gana 100 millones año, el dinero que percibe Lamine Yamal

El delantero del Real Madrid y la joven estrella del Barcelona están entre los futbolistas mejor pagados del mundo. Según Forbes, el francés percibe 100 millones de dólares anuales, mientras que el español genera unos 55 millones entre sus ingresos deportivos y comerciales.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal representan el presente y el futuro del futbol mundial. Son las grandes figuras del Real Madrid y el Barcelona, respectivamente, y también dos de los nombres más importantes de las selecciones de Francia y España. Aunque tienen edades y trayectorias muy diferentes, ambos se encuentran entre los futbolistas más destacados del planeta.

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Con apenas 19 años, Lamine Yamal ya consiguió cosas extraordinarias tanto con su país como con el conjunto blaugrana. Su talento, sus actuaciones y su crecimiento acelerado llevaron a muchos a considerarlo el mejor futbolista del mundo. Además, aparece entre los principales candidatos a ganar el Balón de Oro 2026.

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Del otro lado está Mbappé, quien a sus 27 años ya demostró su enorme calidad en todos los equipos en los que jugó. El delantero francés es una de las máximas estrellas del Real Madrid y también tiene argumentos para competir por el Balón de Oro.

Las diferencias entre ambos también se reflejan en sus ingresos. Según las estimaciones de Forbes para 2026, Mbappé percibe alrededor de 100 millones de dólares al año, mientras que Yamal alcanza los 55 millones de dólares entre su salario y sus acuerdos comerciales. De esta manera, el francés gana 45 millones más por temporada que la joven estrella española.

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Los 10 futbolistas que más dinero ganan

Cristiano Ronaldo: 300 millones de dólares. Lionel Messi: 145 millones de dólares. Kylian Mbappé: 100 millones de dólares. Erling Haaland: 85 millones de dólares. Vinícius Júnior: 76 millones de dólares. Lamine Yamal: 55 millones de dólares. Sadio Mané: 54 millones de dólares. Jude Bellingham: 45 millones de dólares. Harry Kane: 42 millones de dólares. Mohamed Salah: 40 millones de dólares

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