¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Barcelona vs. Aston Villa por la Champions League 2026-27

Este martes continúa la apasionante actividad de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 con un choque de alto calibre en territorio catalán. El FC Barcelona recibe en el Spotify Camp Nou al Aston Villa a partir de las 14:00 hs (tiempo del centro de México), en un compromiso clave para mantenerse en los puestos de clasificación directa hacia la siguiente ronda.
El conjunto azulgrana llega con la intención de hacer valer la localía tras encadenar buenas sensaciones en sus últimos compromisos del certamen continental y del torneo doméstico. La escuadra dirigida por el cuerpo técnico culé buscará dominar la posesión de la pelota desde los primeros compases, apoyándose en la creatividad de su mediocampo y el desequilibrio en los extremos para romper la estructura del rival inglés.
Por su parte, el Aston Villa aterriza en la Ciudad Condal dispuesto a dar un golpe de autoridad en calidad de visitante. El elenco británico intentará plantear un bloque sólido en la última línea, cerrar espacios interiores y castigar mediante transiciones a gran velocidad para complicar la zaga local en patio ajeno.
La alineación de Barcelona
- Joan García
- João Cancelo
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Alejandro Balde
- Rodri
- Pedri
- Lamine Yamal
- Fermín López
- Raphinha
- Gabriel Jesus
La alineación de Aston Villa
- Zion Suzuki
- Matty Cash
- Victor Lindelöf
- Pau Torres
- Ian Maatsen
- João Gomes
- Ross Barkley
- John McGinn
- Emiliano Buendía
- Alysson
- Nicolas Jackson
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En sintesis
- FC Barcelona y Aston Villa juegan este martes a las 14:00 horas en Champions League.
- El Camp Nou albergará el compromiso de fase de liga del certamen continental.
- Lamine Yamal y Gabriel Jesus encabezan la probable alineación titular del FC Barcelona.