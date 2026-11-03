¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Barcelona vs. Aston Villa por la Champions League 2026-27

Tras golear el fin de semana en la liga española, Barcelona vuelve a jugar en Champions en el día de hoy en busca e un nuevo triunfo.

Este martes continúa la apasionante actividad de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 con un choque de alto calibre en territorio catalán. El FC Barcelona recibe en el Spotify Camp Nou al Aston Villa a partir de las 14:00 hs (tiempo del centro de México), en un compromiso clave para mantenerse en los puestos de clasificación directa hacia la siguiente ronda.

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El conjunto azulgrana llega con la intención de hacer valer la localía tras encadenar buenas sensaciones en sus últimos compromisos del certamen continental y del torneo doméstico. La escuadra dirigida por el cuerpo técnico culé buscará dominar la posesión de la pelota desde los primeros compases, apoyándose en la creatividad de su mediocampo y el desequilibrio en los extremos para romper la estructura del rival inglés.

Por su parte, el Aston Villa aterriza en la Ciudad Condal dispuesto a dar un golpe de autoridad en calidad de visitante. El elenco británico intentará plantear un bloque sólido en la última línea, cerrar espacios interiores y castigar mediante transiciones a gran velocidad para complicar la zaga local en patio ajeno.

La alineación de Barcelona

Joan García

João Cancelo

Pau Cubarsí

Gerard Martín

Alejandro Balde

Rodri

Pedri

Lamine Yamal

Fermín López

Raphinha

Gabriel Jesus

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La alineación de Aston Villa

Zion Suzuki

Matty Cash

Victor Lindelöf

Pau Torres

Ian Maatsen

João Gomes

Ross Barkley

John McGinn

Emiliano Buendía

Alysson

Nicolas Jackson

En sintesis