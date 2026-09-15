¿Por qué no juega Virgil Van Dijk en Liverpool vs. Tottenham por la EFL Cup 2026-27?

Virgil Van Dijk no juega ante Tottenham. El motivo de la ausencia del neerlandés en el partido por la EFL Cup.

Liverpool y Tottenham se ven las caras este martes 15 de septiembre en uno de los partidos más atractivos por la tercera ronda de la EFL Cup 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en Anfield Road y comienza a las 13:00hs (CDMX).

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Si bien es un duelo que toma relevancia por la trascendencia de ambos equipos, la realidad es que tanto Liverpool como Tottenham no toman el encuentro como una prioridad absoluta. Es por eso que Virgil Van Dijk no aparece dentro de la alineación inicial.

El capitán neerlandés ni siquiera está como suplente y los reportes indican que Virgil Van Dijk no forma parte de la convocatoria solamente para que tenga descanso, es decir que no sufrió ninguna lesión.

Florian Wirtz es otro de los que directamente se quedaron fuera de la nómina. Luego titulares como Alisson Becker, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai y Alexander Isak, entre otros, tampoco están presentes en la alineación inicial.

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La alineación de Liverpool ante Tottenham