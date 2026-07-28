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Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Western Sydney Wanderers: canales de TV y streaming

Chelsea se enfrenta a Western Sydney Wanderers en un amistoso de pretemporada. A qué hora comienza el partido y qué canales de TV y plataformas de streaming lo transmitirán EN VIVO.

Chelsea vs. Western Sydney Wanderers por el amistoso internacional.
© ESPECIALChelsea vs. Western Sydney Wanderers por el amistoso internacional.

Chelsea y el resto de los grandes equipos europeos continúan con su preparación de cara al inicio de la temporada 2026-27. Antes del comienzo de las competencias oficiales, los clubes aprovechan la pretemporada para sumar minutos de juego, probar variantes y llegar de la mejor manera al arranque del calendario.

Uno de los encuentros destacados de este martes será el que protagonizarán Chelsea y Western Sydney Wanderers, un amistoso internacional que se disputará en el Accor Stadium de Sídney, Australia. Debido a la diferencia horaria, el compromiso se jugará durante la madrugada en gran parte de América, mientras que en México comenzará a las 3:45 horas.

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Los detalles del duelo en Sidney

Los aficionados de Estados Unidos y México tendrán distintas opciones para seguir este amistoso internacional por televisión y streaming, dependiendo del país en el que se encuentren.

  • Estados Unidos: Paramount+ y CBS Sports Golazo.
  • México: Claro Sports.
  • España: el partido no contará con transmisión oficial por televisión ni por plataformas de streaming.

Horarios de Chelsea vs. Western Sydney Wanderers por país

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas.
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas.
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas.
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas.

En sintesis

  • Chelsea enfrenta a Western Sydney Wanderers este martes en el Accor Stadium de Australia.
  • El partido amistoso comenzará a las 3:45 horas tiempo del centro de México.
  • Claro Sports transmitirá en vivo el encuentro del Chelsea para el público mexicano.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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