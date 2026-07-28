Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Western Sydney Wanderers: canales de TV y streaming

Chelsea y el resto de los grandes equipos europeos continúan con su preparación de cara al inicio de la temporada 2026-27. Antes del comienzo de las competencias oficiales, los clubes aprovechan la pretemporada para sumar minutos de juego, probar variantes y llegar de la mejor manera al arranque del calendario.
Uno de los encuentros destacados de este martes será el que protagonizarán Chelsea y Western Sydney Wanderers, un amistoso internacional que se disputará en el Accor Stadium de Sídney, Australia. Debido a la diferencia horaria, el compromiso se jugará durante la madrugada en gran parte de América, mientras que en México comenzará a las 3:45 horas.
Los detalles del duelo en Sidney
Los aficionados de Estados Unidos y México tendrán distintas opciones para seguir este amistoso internacional por televisión y streaming, dependiendo del país en el que se encuentren.
- Estados Unidos: Paramount+ y CBS Sports Golazo.
- México: Claro Sports.
- España: el partido no contará con transmisión oficial por televisión ni por plataformas de streaming.
Horarios de Chelsea vs. Western Sydney Wanderers por país
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas.
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas.
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas.
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas.
En sintesis
- Chelsea enfrenta a Western Sydney Wanderers este martes en el Accor Stadium de Australia.
- El partido amistoso comenzará a las 3:45 horas tiempo del centro de México.
- Claro Sports transmitirá en vivo el encuentro del Chelsea para el público mexicano.