El regreso de Neymar a Santos no resultó como esperaban en Vila Belmiro. Lo que comenzó como un cuento de hadas se convirtió en una película de terror y el Peixe está al borde de descender a la Serie B de Brasil con su ídolo paulista en la plantilla.

Este domingo, Santos visitó a Flamengo y perdió 3-2. Sin embargo, lo llamativo fue que el Mengao ganaba 3-0 cuando Neymar todavía estaba en cancha. Sin embargo, cuando el ’11’ fue reemplazado, su equipo reaccionó y marcó dos tantos en los últimos minutos. Ahora bien, lo más grave de la situación fue el enojo de Ney cuando Juan Pablo Vojvoda decidió sustituirlo.

Esta situación provocó un sinfín de críticas contra el exjugador de Barcelona, PSG y Al-Hilal. No obstante, la más fuerte llegó por parte del exjugador Neto. “¿Me vas a sacar? ¿Viste cuando Vojvoda sacó a Neymar? ¿Me vas a sacar? ¡No jugaste nada, maldita sea! Solo caminaste por el campo. Fuiste a la Fórmula 1, conociste a los pilotos allí, fuiste titular y no jugaste nada. ¡Es una vergüenza!“, expresó en el programa Rádio Craque Neto.

El panorama es desolador para Santos: no gana hace cinco partidos, está en zona de descenso directo y todavía debe enfrentar a equipos como Palmeiras (1°), Cruzeiro (3°) y Mirasol (4°).

Los rivales que le quedan a Santos en el Brasileirao

Palmeiras

Mirasol

Internacional

Sport Recife

Juventude

Cruzeiro

La tabla de posiciones del Brasileirao

En síntesis