Ninguno es Chelsea: los dos equipos europeos interesados en Julián Quiñones según Transfermarkt

El periodista Fabrizio Romano confirmó que los Blues no enviaron ninguna oferta por el delantero de la Selección Mexicana.

Julián Quiñones fue uno de los mejores jugadores del Mundial 2026. El delantero de la Selección Mexicana se lució con cuatro goles en su primera cita mundialista y confirmó su gran presente deportivo tras haber finalizado como goleador de la Saudi Pro League.

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De esta manera, Quiñones cerró la mejor temporada de su carrera a sus 29 años y despertó el interés de importantes equipos. Sin embargo, a pesar de los rumores que circularon en las últimas horas, Chelsea no envió ninguna oferta por el atacante de Al-Qadsiah.

🚨❌ Chelsea have not sent any bid for Julián Quiñones despite reports from Saudi. pic.twitter.com/QxGX1Tyg17 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2026

Así lo confirmó el periodista especializado en mercados de pases Fabrizio Romano. Ahora bien, a pesar de que los Blues no ofertaron, el prestigioso portal Transfermarkt puso a Quiñones en el radar de dos equipos europeos: uno de LaLiga de España y otro de la Serie A de Italia.

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Los 2 equipos de Europa interesados en Julián Quiñones

Si uno revisa el perfil de Julián Quiñones en el portal Transfermarkt, se encuentra con dos clubes del Viejo Continente en la sección “rumores actuales”. Estos son Genoa y Atlético de Madrid. No obstante, todavía no hay información de negociaciones iniciadas.

Además, según el citado portal, el valor de mercado de Julián es de 14 millones de euros. Lo cierto es que el mexicano hizo una gran temporada en Arabia Saudita y, si lo venden, podrían sacar más dinero por él.

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En síntesis