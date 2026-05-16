Manchester City ya ganó la EFL Cup esta temporada y busca sumar su segundo título de la temporada en la final frente a Chelsea.

Manchester City se enfrenta con Chelsea este sábado 16 de mayo por la final de la FA Cup. El equipo citizen ya se coronó en la EFL Cup y quiere sumar su segundo título de la temporada, mientras que los Blues buscan sumar su primera y única estrella de la campaña.

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El equipo de Pep Guardiola avanzó a la final tras eliminar a Southampton, mientras que Chelsea derrotó a Leeds. Manchester City es el favorito a coronarse en la previa, pero en el partido tendrá la ausencia de Rayan Cherki y de Gianluigi Donnarumma.

Rayan Cherki no es titular en la final por una cuestión táctica de Pep Guardiola ya que el francés no tiene ninguna lesión. Aunque también se podría presuponer que el entrenador le da descanso al galo de cara a los últimos dos partidos de la Premier League. En su lugar jugará Omar Marmoush.

En el caso del italiano, Gianluigi Donnarumma no es que no juega por estar lesionado o por algún otro motivo en particular sino que es suplente. Esto se debe a que Pep Guardiola ha confiado en James Trafford para los partidos nacionales de copa, tanto para la FA Cup como la EFL Cup.

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De esta manera, James Trafford es el portero titular de Manchester City para la final de este sábado contra el Chelsea. El inglés ha estado presente en 15 partidos con el cuadro citizen (6 de FA Cup, 5 de EFL Cup, 3 de Premier League y 1 de Champions League).

La alineación de Manchester City