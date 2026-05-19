Tottenham enfrenta a Chelsea en Stamford Bridge en un duelo decisivo por la Premier League 2025-26. Estos son los resultados que necesita para evitar el descenso al Championship.

Tottenham Hotspur tuvo una temporada para el olvido. Después de varios años peleando en los primeros puestos de la Premier League y disputando competencias europeas, los Spurs terminaron involucrados en la lucha por no descender y llegan a las últimas jornadas con la presión al máximo.

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La derrota de West Ham United por 3-1 ante Newcastle United le abrió una enorme oportunidad al conjunto londinense. Este martes tendrá la chance de depender completamente de sí mismo y quedar matemáticamente salvado del descenso.

Desde las 13:15 hs de la CDMX, Tottenham visitará a Chelsea en Stamford Bridge por la jornada 37 de la Premier League 2025-26. Para los Spurs puede ser uno de los partidos más importantes de los últimos años, teniendo en cuenta todo lo que está en juego.

Si Tottenham consigue una victoria ante Chelsea, asegurará automáticamente su permanencia en la Premier League. La ventaja sobre West Ham pasaría a ser de cinco puntos cuando solo quedarían tres unidades en disputa, dejando sin posibilidades matemáticas a sus perseguidores.

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Sin embargo, el panorama no será sencillo. Chelsea también necesita ganar porque todavía mantiene chances matemáticas de clasificar a competencias europeas como la Conference League o incluso la Europa League, por lo que en Stamford Bridge se espera un partido de máxima tensión.

¿Qué pasa si Tottenham empata o pierde ante Chelsea?

Si Tottenham empata o pierde, todo se definirá en la última jornada del campeonato. Aun así, el equipo seguirá dependiendo de sí mismo para salvarse, ya que todavía tendría posibilidades de mantenerse fuera de la zona roja si logra sumar en su último compromiso de la temporada.

El problema para los Spurs es que dejarán pasar una oportunidad enorme de cerrar el objetivo antes de tiempo y llegarían a la fecha final con muchísima presión. Después de una campaña llena de golpes y resultados negativos, Tottenham quiere evitar a toda costa una catástrofe histórica como el descenso al Championship.