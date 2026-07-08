A falta de partidos del Mundial, Boca Juniors y Athletico Paranaense ofrecerán la única propuesta deportiva de este miércoles, cuando se enfrenten en el marco de un amistoso. Argentinos y brasileños se verán las caras esta tarde en un encuentro de preparación, a poco de la reanudación de los campeonatos domésticos en cada país.

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¿Cómo llegan Boca y Paranaense al amistoso?

En el caso de Boca Juniors, el ‘Xeneize’ estrenará nuevo entrenador: Rodolfo Arruabarrena, que comenzará hoy su segundo período al frente de la institución. El club argentino viene de un primer semestre adverso, donde quedó eliminado en fase de grupos de la Copa Libertadores y en cuartos de la Liga Profesional.

Por el lado de Athletico Paranaense, el ‘Furacão’ continúa con Odair Hellmann como entrenador, que tuvo un notable semestre inicial en el banquillo rojinegro. El equipo brasileño arriba tras una primer mitad de año positiva, donde se encuentra en la cuarta colocación del Brasileirao, luego de haber ascendido.

¿A qué hora juegan Boca vs. Paranaense por un amistoso?

El partido Boca Juniors vs. Athletico Paranaense se llevará a cabo HOY miércoles 8 de julio, en el curiosamente único juego que aparece en la grilla televisiva del día. El compromiso está programado para dar comienzo a partir de las 18.00 horas del Centro de México (21.00 hora Argentina y también 21.00 hora Brasil).

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¿En qué estadio juegan Boca vs. Paranaense por un amistoso?

El partido Boca Juniors vs. Athletico Paranaense tendrá como sede al Estadio Padre Ernesto Martearena, ubicado en la provincia de Salta (Argentina). El recinto cuenta con una capacidad limitada, para poco más de 20 mil espectadores. Esta noche habrá un importante marco de público tras una buena venta de boletos.

¿El amistoso de Boca vs. Paranaense irá por TV abierta en México?

El partido Boca Juniors vs. Athletico Paranaense no será transmitido por televisión abierta en territorio mexicano, a raíz del acuerdo entre la organización y otras señales. El encuentro, en cambio, sí irá por televisión de paga así como por plataformas de streaming de paga.

¿Dónde ver EN VIVO Boca vs. Paranaense en México?

El partido Boca Juniors vs. Athletico Paranaense se podrá seguir en directo por televisión, en forma exclusiva, a través de la pantalla de ESPN 3 en suelo mexicano. Además, el amistoso internacional se podrá sintonizar en simultáneo en todo el país, por medio del servicio online de Disney+ Premium.