En el marco de la Final de la FA Cup 2025-26, Chelsea y Manchester City se enfrentan este sábado 16 de mayo desde las 8:00 horas (Ciudad de México) en el Wembley Stadium de la ciudad de Londres. Ambos conjuntos irán por la victoria para sumar un nuevo título a sus vitrinas.
Del lado del equipo a cargo de Calum McFarlane, DT interino, viene de cosechar una valiosa igualdad por 1-1 ante Liverpool de visitante en Anfield Stadium. Con 49 unidades, el equipo es 9° en la Premier League 2025-26 y corre serio riesgo su participación europea la próxima temporada.
Los hombres dirigidos por Pep Guardiola arriban luego de vencer por 3-0 en condición de local al Brentford. Con 77 unidades, el equipo marcha 2° en la tabla y aún tiene chances de ganar la Primera División de Inglaterra ya que está a solo dos unidades del líder Arsenal con dos fechas por jugarse.
¿Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el juego entre Chelsea vs. Manchester City por la FA Cup 2025-26?
- Transmisión en México: TNT Sports, HBO Max
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¿A qué hora juegan Chelsea vs. Manchester City por la FA Cup 2025-26?
- Horario de México: 8:00 horas
- Horario de Argentina: 11:00 horas
- Horario de Chile: 11:00 horas
- Horario de Colombia: 9:00 horas
- Horario de Ecuador: 9:00 horas
- Horario de Perú: 9:00 horas
- Horario de Uruguay: 11:00 horas
- Horario de España: 15:00 horas