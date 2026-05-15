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Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup 2025-26: canales de TV y streaming online

Los Blues y los Citizens se cruzan en una nueva definición del futbol de Inglaterra y ambos buscarán el título para festejar.

Chelsea y Manchester City se cruzan en una nueva definición del futbol de Inglaterra
© BolavipChelsea y Manchester City se cruzan en una nueva definición del futbol de Inglaterra

En el marco de la Final de la FA Cup 2025-26, Chelsea y Manchester City se enfrentan este sábado 16 de mayo desde las 8:00 horas (Ciudad de México) en el Wembley Stadium de la ciudad de Londres. Ambos conjuntos irán por la victoria para sumar un nuevo título a sus vitrinas.

Del lado del equipo a cargo de Calum McFarlane, DT interino, viene de cosechar una valiosa igualdad por 1-1 ante Liverpool de visitante en Anfield Stadium. Con 49 unidades, el equipo es 9° en la Premier League 2025-26 y corre serio riesgo su participación europea la próxima temporada.

Los hombres dirigidos por Pep Guardiola arriban luego de vencer por 3-0 en condición de local al Brentford. Con 77 unidades, el equipo marcha 2° en la tabla y aún tiene chances de ganar la Primera División de Inglaterra ya que está a solo dos unidades del líder Arsenal con dos fechas por jugarse.

¿Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el juego entre Chelsea vs. Manchester City por la FA Cup 2025-26?

  • Transmisión en México: TNT Sports, HBO Max
  • Transmisión en Argentina: ESPN, Disney+
  • Transmisión en Chile: ESPN, Disney+
  • Transmisión en Colombia: ESPN, Disney+
  • Transmisión en Ecuador: ESPN, Disney+
  • Transmisión en Perú: ESPN, Disney+
  • Transmisión en Uruguay: ESPN, Disney+
  • Transmisión en España: Movistar+
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¿A qué hora juegan Chelsea vs. Manchester City por la FA Cup 2025-26?

  • Horario de México: 8:00 horas
  • Horario de Argentina: 11:00 horas
  • Horario de Chile: 11:00 horas
  • Horario de Colombia: 9:00 horas
  • Horario de Ecuador: 9:00 horas
  • Horario de Perú: 9:00 horas
  • Horario de Uruguay: 11:00 horas
  • Horario de España: 15:00 horas
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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