Los Blues y los Citizens se cruzan en una nueva definición del futbol de Inglaterra y ambos buscarán el título para festejar.

En el marco de la Final de la FA Cup 2025-26, Chelsea y Manchester City se enfrentan este sábado 16 de mayo desde las 8:00 horas (Ciudad de México) en el Wembley Stadium de la ciudad de Londres. Ambos conjuntos irán por la victoria para sumar un nuevo título a sus vitrinas.

Publicidad

Del lado del equipo a cargo de Calum McFarlane, DT interino, viene de cosechar una valiosa igualdad por 1-1 ante Liverpool de visitante en Anfield Stadium. Con 49 unidades, el equipo es 9° en la Premier League 2025-26 y corre serio riesgo su participación europea la próxima temporada.

Los hombres dirigidos por Pep Guardiola arriban luego de vencer por 3-0 en condición de local al Brentford. Con 77 unidades, el equipo marcha 2° en la tabla y aún tiene chances de ganar la Primera División de Inglaterra ya que está a solo dos unidades del líder Arsenal con dos fechas por jugarse.

¿Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el juego entre Chelsea vs. Manchester City por la FA Cup 2025-26?

Transmisión en México : TNT Sports, HBO Max

: TNT Sports, HBO Max Transmisión en Argentina: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Transmisión en Chile: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Transmisión en Colombia : ESPN, Disney+

: ESPN, Disney+ Transmisión en Ecuador: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Transmisión en Perú: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Transmisión en Uruguay: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Transmisión en España: Movistar+

Publicidad

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Manchester City por la FA Cup 2025-26?