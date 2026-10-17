Osasuna vs. Racing de Santander: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 9 de la LaLiga

Osasuna recibe a Racing de Santander este domingo 18 de octubre desde las 06:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Ocho puntos en ocho fechas y una necesidad urgente de cortar la seguidilla de goles en contra: así llegan los dos a Pamplona. Ninguno puede permitirse otro tropiezo si quiere despegarse de la parte baja de la tabla.
La diferencia de gol viene golpeada para los dos lados y el que gane respira en la zona media baja de LaLiga. No es una final, pero empieza a pesar.
La actualidad de ambos equipos
Osasuna llega golpeado después de caer 2-5 ante Betis de visitante, un resultado que dejó en evidencia los problemas defensivos que arrastra. Antes había rescatado un empate 1-1 ante Rayo Vallecano, pero el 0-4 sufrido frente a Atlético de Madrid confirma que la última racha no fue buena. Con 8 puntos en 8 partidos y en el puesto 16, el equipo necesita reencontrarse con el triunfo delante de su gente.
Racing de Santander tampoco atraviesa un buen momento. Viene de un empate 2-2 como local ante Valencia, que al menos cortó dos derrotas duras: 0-5 contra Celta y un contundente 2-7 frente a Barcelona. Son los mismos 8 puntos que su rival, aunque un lugar por encima en la tabla, y la visita a Pamplona aparece como una chance de sumar de manera distinta a lo que viene mostrando.
El historial entre Osasuna y Racing de Santander
El historial entre ambos tiene 31 antecedentes y una balanza que se inclina hacia Racing de Santander, con 16 victorias contra 7 de Osasuna y 8 empates. En goles la diferencia también favorece al equipo cántabro, 43 contra 30. Sin embargo los dos duelos más recientes se repartieron: Osasuna se impuso 2-0 en el más reciente de todos, tras haber caído 0-1 en el anterior, así que la tendencia última no marca un dominio claro de nadie.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/07/2026
|Osasuna vs. Racing de Santander
|2-0
|Club Friendlies
|02/08/2025
|Osasuna vs. Racing de Santander
|0-1
|Club Friendlies
|07/03/2015
|Racing de Santander vs. Osasuna
|2-0
|Segunda División
|04/10/2014
|Osasuna vs. Racing de Santander
|0-2
|Segunda División
|13/05/2012
|Racing de Santander vs. Osasuna
|2-4
|Primera División
|15/01/2012
|Osasuna vs. Racing de Santander
|0-2
|Primera División
|14/08/2011
|Osasuna vs. Racing de Santander
|3-0
|Club Friendlies
|13/03/2011
|Osasuna vs. Racing de Santander
|3-1
|Primera División
|31/10/2010
|Racing de Santander vs. Osasuna
|4-1
|Primera División
|21/03/2010
|Osasuna vs. Racing de Santander
|1-3
|Primera División
Horario del partido
- México: 06:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 08:15 hs
- Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 10:30 hs
- Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 13:00 hs
- Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 13:00 hs
- Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 12:00 hs
En síntesis
- Osasuna y Racing de Santander se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+ y izzi.
- Osasuna suma 8 puntos en el torneo.
- Racing de Santander suma 8 puntos en el torneo.