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Osasuna vs. Racing de Santander: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 9 de la LaLiga

Osasuna y Racing de Santander se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio El Sadar, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Osasuna vs. Santander, LaLiga
Osasuna vs. Santander, LaLiga

Osasuna recibe a Racing de Santander este domingo 18 de octubre desde las 06:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Ocho puntos en ocho fechas y una necesidad urgente de cortar la seguidilla de goles en contra: así llegan los dos a Pamplona. Ninguno puede permitirse otro tropiezo si quiere despegarse de la parte baja de la tabla.

La diferencia de gol viene golpeada para los dos lados y el que gane respira en la zona media baja de LaLiga. No es una final, pero empieza a pesar.

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La actualidad de ambos equipos

Osasuna llega golpeado después de caer 2-5 ante Betis de visitante, un resultado que dejó en evidencia los problemas defensivos que arrastra. Antes había rescatado un empate 1-1 ante Rayo Vallecano, pero el 0-4 sufrido frente a Atlético de Madrid confirma que la última racha no fue buena. Con 8 puntos en 8 partidos y en el puesto 16, el equipo necesita reencontrarse con el triunfo delante de su gente.

Racing de Santander tampoco atraviesa un buen momento. Viene de un empate 2-2 como local ante Valencia, que al menos cortó dos derrotas duras: 0-5 contra Celta y un contundente 2-7 frente a Barcelona. Son los mismos 8 puntos que su rival, aunque un lugar por encima en la tabla, y la visita a Pamplona aparece como una chance de sumar de manera distinta a lo que viene mostrando.

El historial entre Osasuna y Racing de Santander

El historial entre ambos tiene 31 antecedentes y una balanza que se inclina hacia Racing de Santander, con 16 victorias contra 7 de Osasuna y 8 empates. En goles la diferencia también favorece al equipo cántabro, 43 contra 30. Sin embargo los dos duelos más recientes se repartieron: Osasuna se impuso 2-0 en el más reciente de todos, tras haber caído 0-1 en el anterior, así que la tendencia última no marca un dominio claro de nadie.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/07/2026Osasuna vs. Racing de Santander2-0Club Friendlies
02/08/2025Osasuna vs. Racing de Santander0-1Club Friendlies
07/03/2015Racing de Santander vs. Osasuna2-0Segunda División
04/10/2014Osasuna vs. Racing de Santander0-2Segunda División
13/05/2012Racing de Santander vs. Osasuna2-4Primera División
15/01/2012Osasuna vs. Racing de Santander0-2Primera División
14/08/2011Osasuna vs. Racing de Santander3-0Club Friendlies
13/03/2011Osasuna vs. Racing de Santander3-1Primera División
31/10/2010Racing de Santander vs. Osasuna4-1Primera División
21/03/2010Osasuna vs. Racing de Santander1-3Primera División

Horario del partido

  • México: 06:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 08:15 hs
  • Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 10:30 hs
  • Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 13:00 hs
  • Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 13:00 hs
  • Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 12:00 hs

En síntesis

  • Osasuna y Racing de Santander se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+ y izzi.
  • Osasuna suma 8 puntos en el torneo.
  • Racing de Santander suma 8 puntos en el torneo.
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