Osasuna vs. Racing de Santander: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 9 de la LaLiga

Osasuna y Racing de Santander se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio El Sadar, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Osasuna recibe a Racing de Santander este domingo 18 de octubre desde las 06:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Ocho puntos en ocho fechas y una necesidad urgente de cortar la seguidilla de goles en contra: así llegan los dos a Pamplona. Ninguno puede permitirse otro tropiezo si quiere despegarse de la parte baja de la tabla.

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La diferencia de gol viene golpeada para los dos lados y el que gane respira en la zona media baja de LaLiga. No es una final, pero empieza a pesar.

La actualidad de ambos equipos

Osasuna llega golpeado después de caer 2-5 ante Betis de visitante, un resultado que dejó en evidencia los problemas defensivos que arrastra. Antes había rescatado un empate 1-1 ante Rayo Vallecano, pero el 0-4 sufrido frente a Atlético de Madrid confirma que la última racha no fue buena. Con 8 puntos en 8 partidos y en el puesto 16, el equipo necesita reencontrarse con el triunfo delante de su gente.

Racing de Santander tampoco atraviesa un buen momento. Viene de un empate 2-2 como local ante Valencia, que al menos cortó dos derrotas duras: 0-5 contra Celta y un contundente 2-7 frente a Barcelona. Son los mismos 8 puntos que su rival, aunque un lugar por encima en la tabla, y la visita a Pamplona aparece como una chance de sumar de manera distinta a lo que viene mostrando.

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El historial entre Osasuna y Racing de Santander

El historial entre ambos tiene 31 antecedentes y una balanza que se inclina hacia Racing de Santander, con 16 victorias contra 7 de Osasuna y 8 empates. En goles la diferencia también favorece al equipo cántabro, 43 contra 30. Sin embargo los dos duelos más recientes se repartieron: Osasuna se impuso 2-0 en el más reciente de todos, tras haber caído 0-1 en el anterior, así que la tendencia última no marca un dominio claro de nadie.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/07/2026 Osasuna vs. Racing de Santander 2-0 Club Friendlies 02/08/2025 Osasuna vs. Racing de Santander 0-1 Club Friendlies 07/03/2015 Racing de Santander vs. Osasuna 2-0 Segunda División 04/10/2014 Osasuna vs. Racing de Santander 0-2 Segunda División 13/05/2012 Racing de Santander vs. Osasuna 2-4 Primera División 15/01/2012 Osasuna vs. Racing de Santander 0-2 Primera División 14/08/2011 Osasuna vs. Racing de Santander 3-0 Club Friendlies 13/03/2011 Osasuna vs. Racing de Santander 3-1 Primera División 31/10/2010 Racing de Santander vs. Osasuna 4-1 Primera División 21/03/2010 Osasuna vs. Racing de Santander 1-3 Primera División

Horario del partido

México: 06:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 08:15 hs

Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 10:30 hs

Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 13:00 hs

Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 13:00 hs

Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 12:00 hs

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En síntesis