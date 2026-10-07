En esta nota, repasa la cartelera estipulada para este miércoles en la televisión mexicana.

Luego de una semana repleta de encuentros en México y en el futbol internacional, se reducirá la carga de partidos HOY miércoles 7 de octubre de 2026. La agenda futbolera del día de la fecha prácticamente no tendrá propuestas atractivas para seducir a los aficionados a sentarse a ver frente a la televisión.

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Lo más destacado de la jornada tiene que ver con la participación de la Selección Mexicana Sub-17 en la Vertex Cup, torneo preparativo de la categoría rumbo a la Copa del Mundo. México se verá las caras ante Tanzania en la tercera fecha de la competencia en Inglaterra, en el segundo turno luego de que Argentina se mida ante China.

Además, dentro de la actividad que se podrá seguir desde México estará una nueva fecha del Brasileirao, la máxima categoría del futbol brasileño. Habrá cinco enfrentamientos disponibles para ver en suelo mexicano, involucrando a varios clubes importantes. Con estas dos competiciones se completa la programación de este miércoles.

México va por otro triunfo en la Vertex Cup [Foto: Selección Mexicana]

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La programación de HOY miércoles 7 de octubre de 2026 en México:

Esta es la escasa agenda futbolera del día de la fecha, con los partidos que se transmitirán en por alguna señal o plataforma en el territorio mexicano:

Vertex Cup Sub-17:

Argentina vs. China: 04.00 horas por DAZN App.

México vs. Tanzania: 07.00 horas por DAZN App.

Brasileirao:

Bragantino vs. Mirassol: 16.30 horas por Fanatiz.

Internacional vs. Corinthians: 16.30 horas por Fanatiz.

Remo vs. Gremio: 16.30 horas por Fanatiz.

Vitoria vs. Chapecoense: 17.00 horas por Fanatiz.

Botafogo vs. Vasco Da Gama: 17.30 horas por Fanatiz.