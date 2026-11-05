Jorge Jesus rompe el silencio sobre el retiro de Cristiano Ronaldo de Portugal: “Le pedí que continuara”

Tras el cruce que tuvieron en la última Fecha FIFA y el retiro de Cristiano Ronaldo de Portugal, Jorge Jesús reveló que le había pedido seguir a la leyenda de 41 años.

Cristiano Ronaldo sacudió los cimientos del futbol internacional esta mañana al anunciar de manera oficial su despedida definitiva de la Selección de Portugal, acontecimiento que pone punto final a la época más gloriosa y laureada en la historia del combinado lusitano.

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El actual artillero del Al-Nassr compartió un emotivo video en sus plataformas oficiales a primera hora de este jueves, coincidiendo con la jornada en la que se daría a conocer la convocatoria para la Fecha FIFA de noviembre, para comunicar su adiós internacional: “No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón”, expresó el astro en un fragmento de su mensaje de despedida.

El anuncio sella una trayectoria inigualable defendiendo la camiseta de la selección de Portugal, registrando un balance estratosférico de 146 anotaciones y 37 asistencias en 234 apariciones internacionales, además de conquistar tres títulos oficiales. Este paso al costado confirma que el atacante no formará parte de la escuadra que dispute la fase final de la UEFA Nations League 2026-27, cerrando de forma irrevocable su palmarés a nivel de selecciones.

El mensaje de Jorge Jesus sibre Cristiano

Tras coincidir en el banquillo del Al-Nassr en Arabia Saudita antes de asumir la dirección técnica de Portugal, Jorge Jesus y CR7 superaron recientemente un conato de tensión que derivó en que el atacante abandonara momentáneamente la concentración del representativo; sin embargo, consumada la reconciliación, el adiós del capitán a sus 41 años tomó por sorpresa al propio estratega.

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Jorge Jesus reage à retirada de Ronaldo. pic.twitter.com/AOtllHGeiB — B24 (@B24PT) November 5, 2026

En entrevista concedida a la cadena Canal 11, el seleccionador portugués detalló la petición que le hizo al histórico romperredes antes de confeccionar su primera lista de convocados: “Todo esto es una decisión de él. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre esto antes de la primera convocatoria. Le pedí que continuara conmigo porque necesitaba que estuviera a mi lado. Pero tengo que aceptar su decisión. Estará siempre en el corazón de los portugueses, en la Selección. No hay vuelta atrás porque será siempre un referente del fútbol portugués“, explicó.

Asimismo, Jesus puso en perspectiva la huella imborrable que el oriundo de Madeira construyó en el orbe deportivo: “Cris es un referente mundial, un referente de Portugal, un referente de la Selección. Es un jugador que a lo largo de estos años le ha dado mucho a la Selección. Es un símbolo para la juventud portuguesa. La mayor parte de sus fans son jóvenes“, añadió Jorge Jesus.

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Para finalizar, el estratega rememoró los momentos compartidos en el vestidor y detalló el tributo permanente que ordenó en las instalaciones de la federación: “Tuve la oportunidad de compartir un año en el que trabajé con él en el Al Nassr. Va a ser siempre un referente de nuestra Selección, de nuestro pueblo, de nuestra historia. Mandé colocar una imagen grande de él en el auditorio para todos los jóvenes y los compañeros que están allí todos los días“, remató con solemnidad.

En síntesis