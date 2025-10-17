¿Por qué los equipos de LaLiga de España protestan antes del saque inicial en la Jornada 9?

La Jornada 9 de LaLiga de España 2025-26 quedará grabada a fuego entre los aficionados como la fecha en la que los clubes se pusieron de acuerdo para protestar contra las autoridades. Puntualmente, los capitanes de los equipos avisaron que los jugadores no disputarían los primeros 15 segundos de los partidos, y así lo cumplieron.

Publicidad

Publicidad

Esta medida se da a modo de protesta por la decisión de LaLiga de llevar el Barcelona vs. Villarreal a Miami. Puntualmente, los clubes se quejan de falta de transparencia, diálogo y coherencia. La relación con la Asociación de Futbolistas Españoles ya venía desgastada por una serie de medidas (como no respetar las 72 horas de descanso entre partidos.

Sin embargo, la falta de información sobre el ‘Plan Miami’ fue la gota que rebalsó el vaso y el parón de los 15 segundos fue la manera de mostrar a nivel mundial el descontento. Este viernes, los jugadores de Real Oviedo y Espanyol llevaron a cabo la protesta en el inicio de la Jornada 9, pero la transmisión oficial censuró el reclamo mostrando un plano abierto del exterior del estadio.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Zinedine Zidane se rindió a los pies de Lamine Yamal: “Me emociona”

La explicación de LaLiga sobre el ‘Plan Miami’

A través de un comunicado, Javier Tebas -presidente de LaLiga- explicó que el objetivo es impulsar la marca del español en el mercado estadounidense, fortalecer el valor audiovisual internacional y acercar LaLiga a una afición que ya supera los 60 millones de personas.

Además, en el escrito Tebas defiende su decisión: “Esto supone un partido de los 380 que se disputan en una temporada, manteniéndose por tanto la estructura y el equilibrio deportivo del campeonato. El objetivo no es trasladar la competición al extranjero, sino reforzar su presencia global mediante una acción puntual, cuidadosamente planificada y alineada con los intereses deportivos, económicos e institucionales de LaLiga y de sus jugadores”.