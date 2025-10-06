Uno de los planes expansivos que ha tenido la UEFA desde hace ya algunos años, es que los partidos de ligas locales, puedan jugarse en otros países. Una de estas ideas se planteó ya hace algún tiempo e incluso ya hemos visto duelos como el Campeonísimo que permiten que dos continentes se unan por el futbol. En esta ocasión no va a ser la excepción y ya se dio luz verde para que un par de enfrentamientos que regularmente se juegan en LaLiga de España y en la Serie A de Italia puedan disputarse fuera de sus territorios para llegar a un público totalmente diferente.

Los dos partidos que se juegan en otros países

En esta ocasión serían dos partidos los que la UEFA llevaría a cabo para realizar esta nueva experiencia, el primero sería el Villarreal vs Barcelona. El duelo en el calendario está pactado para el 21 de diciembre de 2025 en el Estadi de la Cerámica, donde es local el Submarino Amarillo, pero en esta ocasión la sede es la que cambiaría, puesto que de acuerdo con lo mencionado este 6 de octubre, sería en Miami en Estados Unidos, desde luego en el Hard Rock Stadium, sólo que cambiaría de fecha al 20 del mismo mes para que se pudiera disputar en este lugar.

Barcelona se enfrentará al Villarreal en Miami ante aceptación de la UEFA (David Ramos/Getty Images)

El segundo duelo es el AC Milan vs Como, el partido estaba previsto para el 8 de febrero del 2026 en el Estadio de San Siro, casa de los rossoneros. Pero, debido a esta apertura que se está haciendo la nueva sede para el enfrentamiento sería en Perth, Australia en el Optus, Stadium. Cabe mencionar que aquí la decisión se tomó porque en la casa del equipo italiano será la inauguración de los Juegos de Invierno 2026 y que daría pie a que así se abriera esta brecha para poder hacerlo y tener un terreno diferente para celebrar este encuentro.

Hay que tomar en cuenta que esto también tiene cierto marketing y demás, ya que quienes siguen al conjunto blaugrana estarán deseosos de ver a su equipo en la que actualmente es casa de Lionel Messi. Ante ello, la popularidad para asistir a este duelo será más alta. En el caso de los conjuntos del Calcio, con anterioridad el equipo ya se ha medido ante el Perth Glory en el verano pasado, así como en un duelo ante la AS Roma, por lo que no es un territorio que no haya sido explorado para saber si contará con asistencia, puesto que las acciones previas se los han demostrado.

¿La afición reprueba a la UEFA?

Pero también está la contraparte y es que al dar a conocer esta noticia, algunos de los aficionados de los conjuntos locales no se mostraron tan receptivos en redes sociales, ya que por lo menos en el caso del Villarreal es más común que los aficionados estén esperando un duelo ante el Barcelona y ahora vaya a ser movido hacia otro país. Del mismo modo, los rossoneri se sentirían de la misma manera si se llevaran un duelo ante el Inter, Juventus o cualquier otro equipo de impacto en la Serie A ya que previamente se paga por toda la temporada y ese quizá sería uno de los juegos esperados, pero al ser el Como, no hay tanta cuestión como sí la hay en LaLiga.