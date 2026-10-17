¿Por qué no juega Álvaro Fidalgo en Real Betis vs. Barcelona por LaLiga 2026-27?

Desde las 10:30 hs de la CDMX, Real Betis recibe al FC Barcelona por la Jornada 9 de LaLiga 2026-27. Ambos equipos atraviesan un gran presente en el campeonato español y buscarán conseguir una victoria en uno de los encuentros más atractivos de la fecha.
Los culés llegan como favoritos por la gran temporada que han realizado hasta el momento. El equipo dirigido por Hansi Flick ganó sus ocho partidos disputados y es el único líder del torneo, por lo que intentará mantener su puntaje perfecto. Sin embargo, no tendrá una tarea sencilla ante un rival que también ha conseguido buenos resultados.
Real Betis suma 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y una derrota. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini ya consiguió vencer al Real Madrid y ahora buscará repetir la historia frente al Barcelona para acercarse a la cima de la clasificación.
Una de las ausencias en el once titular del equipo verdiblanco será Álvaro Fidalgo. El mediocampista mexicano comenzará el encuentro en el banco de suplentes y tendrá que esperar su oportunidad para ingresar durante el partido. En los últimos encuentros ha tenido poca participación, por lo que nuevamente deberá aguardar para sumar minutos.
Alineación de Real Betis vs. Barcelona por LaLiga 2026-27
- Álvaro Valles
- Héctor Bellerín
- Diego Llorente
- Natan
- Fran García
- Marc Roca
- Souza
- Antony
- Pablo Fornals
- Isco
- Cucho Hernández
En sintesis
- Álvaro Fidalgo iniciará en el banco de suplentes del Betis frente al Barcelona.
- Real Betis recibe al Barcelona hoy a las 10:30 horas de la CDMX.
- Hansi Flick lidera al Barcelona como único puntero con puntaje perfecto en LaLiga.