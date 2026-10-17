¿Por qué no juega Álvaro Fidalgo en Real Betis vs. Barcelona por LaLiga 2026-27?

El mediocampista con pasado en el América sigue sin ser tomado en cuenta para el equipo titular en el conjunto español.

Desde las 10:30 hs de la CDMX, Real Betis recibe al FC Barcelona por la Jornada 9 de LaLiga 2026-27. Ambos equipos atraviesan un gran presente en el campeonato español y buscarán conseguir una victoria en uno de los encuentros más atractivos de la fecha.

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Los culés llegan como favoritos por la gran temporada que han realizado hasta el momento. El equipo dirigido por Hansi Flick ganó sus ocho partidos disputados y es el único líder del torneo, por lo que intentará mantener su puntaje perfecto. Sin embargo, no tendrá una tarea sencilla ante un rival que también ha conseguido buenos resultados.

Real Betis suma 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y una derrota. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini ya consiguió vencer al Real Madrid y ahora buscará repetir la historia frente al Barcelona para acercarse a la cima de la clasificación.

Una de las ausencias en el once titular del equipo verdiblanco será Álvaro Fidalgo. El mediocampista mexicano comenzará el encuentro en el banco de suplentes y tendrá que esperar su oportunidad para ingresar durante el partido. En los últimos encuentros ha tenido poca participación, por lo que nuevamente deberá aguardar para sumar minutos.

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Alineación de Real Betis vs. Barcelona por LaLiga 2026-27

Álvaro Valles

Héctor Bellerín

Diego Llorente

Natan

Fran García

Marc Roca

Souza

Antony

Pablo Fornals

Isco

Cucho Hernández

En sintesis