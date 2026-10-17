¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Real Betis vs. Barcelona por LaLiga 2026-27

Barcelona visita al Real Betis por la Jornada 9 de LaLiga 2026-27 con la misión de mantener su puntaje perfecto para seguir como único líder del campeonato.

Desde las 10:30 hs de la CDMX, Barcelona visita al Real Betis por la Jornada 9 de LaLiga 2026-27 con el objetivo de mantener su buen paso y seguir como único líder del certamen. El equipo dirigido por Hansi Flick tiene puntaje perfecto, ya que ganó sus ocho encuentros disputados y buscará sumar una nueva victoria para continuar en lo más alto de la clasificación.

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Sin embargo, los culés tendrán un rival complicado enfrente. Real Betis atraviesa un gran momento en el inicio de la temporada y suma 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y una derrota. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini buscará aprovechar su localía para conseguir un resultado importante ante el líder.

El equipo verdiblanco ya consiguió vencer al Real Madrid y ahora intentará repetir la historia frente al Barcelona. Por su parte, Flick realizará algunas modificaciones en la alineación, pensando también en los compromisos exigentes que tendrá la próxima semana ante el PSG y el Real Madrid.

Alineación del Real Betis vs. Barcelona por LaLiga 2026-27

Valles

Bellerín

Llorente

Natan

Fran García

Bernal

Fornals

Riquelme

Deossa

Ez Abde

Cucho

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Alineación del Barcelona vs. Real Betis por LaLiga 2026-27

Joan García

Koundé

Cubarsí

Gerard Martín

Xavi Espart

Pedri

Rodri

Lamine Yamal

Dani Olmo

Adeyemi

Gabriel Jesus

En sintesis