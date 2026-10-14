Ni Santi, ni Fidalgo juegan el Betis vs Porto de Champions League

Este miércoles el propio Real Betis indicaba que habría un duelo de mexicanos en la Champions League. Y es que en la segunda fecha de la fase de liga, el cuadro sevillano se medirá ante el Porto. De esta manera el duelo entre Álvaro Fidalgo y Santiago Giménez podría darse, después de que ambos jugaran juntos en la pasada Fecha FIFA.

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¿Por qué Fidalgo y Santi van a la banca en Champions?

Sin embargo, ninguno de los dos jugadores suele ser titular con ninguno de los dos equipos y en un partido donde los verdiblancos quieren seguir manteniéndose con victorias, la idea de Manuel Pellegrini es precisamente probar de arranque con los jugadores que ya le han funcionado en sus formaciones tanto en LaLiga como en la Champions.

En el caso del Porto sucede algo similar con Francesco Farioli quien ha disputados sus partidos en la Liga de Portugal y en Champions con la ausencia del mexicano en el cuadro titular. Si bien, en el duelo anterior ante el Manchester City tuvo algunos minutos, no fue considerado desde el inicio, incluso así fue también el pasado fin de semana ante el Marítimo.

El tema con Santi, es que en su último partido no jugó, precisamente porque venía regresando de la Fecha FIFA, esto le podría abrir oportunidades para que dispute por lo menos unos minutos en este duelo . El problema sería con el “Maguito”, ya que el fin de semana tampoco tuvo actividad en la goleada que le propinaron al Osasuna.

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Se podría decir que su ausencia sería por la recién convocatoria, pero son pocos los minutos que se le han dado. En cuanto a su primer partido en la Champions también recibió minutos ante el Lille, por lo que eso podría augurar también que por lo menos en los minutos finales del encuentro podamos ver a los dos mexicanos en la cancha.

En síntesis