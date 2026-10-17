Dónde ver EN VIVO Real Betis vs. Barcelona por LaLiga: canales de TV y streaming online

Betis y Barcelona se enfrentan este sábado en un partidazo. La información de cómo ver el juego en México y otros países.

Real Betis y Barcelona se enfrentan este sábado 17 de octubre por el partido correspondiente a la Jornada 9 de LaLiga. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Benito Villamarín y comienza a partir de las 10:30hs (Ciudad de México).

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Lógicamente el Barcelona es favorito en la previa, pero el equipo en el que está Álvaro Fidalgo se encuentra en un gran momento y es por eso que se espera que sea un encuentro atractivo.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Real Betis y Barcelona de este sábado 17 de octubre por LaLiga se puede ver en México de manera exclusiva a través de Sky Sports. A continuación, la información también de cómo ver el juego en otros países.

México: Sky Sports

Sky Sports Centroamérica: Sky Sports Norte / ViX

Sky Sports Norte / ViX Sudamérica: DSports / DGO

DSports / DGO Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, FuboTV

ESPN Deportes, ESPN+, FuboTV España: DAZN LaLiga / Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, el Real Betis se ubica 3° en la tabla con 19 puntos. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini vive un gran presente y acumula una racha positiva en sus últimos partidos de liga (3 victorias y 1 empate en sus últimas presentaciones), destacando su reciente triunfo 5-2 frente a Osasuna.

Por su parte, el Barcelona llega como líder en solitario de LaLiga con 24 puntos de 24 posibles, registrando un paso perfecto de 8 victorias en 8 partidos. En su último encuentro previo a esta jornada, el equipo culé derrotó al Getafe y mantiene una racha imparable con una potente cuota goleadora de 34 tantos a favor.