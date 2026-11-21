Real Madrid recibe este sábado a Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. El motivo de la suplencia de Vinícius Jr en el partido.

Real Madrid vuelve a la actividad este sábado 21 de noviembre después de lo que fue la última Fecha FIFA del año. El conjunto merengue recibe a Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu por la Jornada 13 de LaLiga, en un partido que comienza a las 14:00hs (CDMX).

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El equipo dirigido por José Mourinho no quiere perderle pisada al Barcelona y por eso está obligado a ganarle en casa al Celta de Vigo. No obstante, el entrenador luso tomó una decisión fuerte dado que Vinícius Jr no aparece en la alineación titular del Real Madrid.

Si bien no hay una información o explicación oficial, el brasileño comienza el juego de este sábado como suplente. Recordemos que Vinícius Jr no pudo participar de los últimos cuatro partidos por estar suspendido y este fin de semana ya vuelve a estar disponible.

Sin embargo, todo indica que la suplencia de Vínicius Jr está relacionada con que el extremo fue titular en los dos amistosos de Brasil en la Fecha FIFA (jugó 90 minutos ante Japón y 60 minutos frente a Singapur) y José Mourinho ha preferido resguardarlo para no exigirlo.

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La alineación de Real Madrid