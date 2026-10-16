¿Por qué no juega Julián Quiñones en Al-Qadisiya vs. Abha por la Saudi Pro League?

Desde las 7:15 a. m. de la CDMX, Al-Qadisiya recibe a Abha por una nueva jornada de la Primera División de Arabia Saudita. El conjunto árabe buscará sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por el campeonato, ya que se encuentra segundo en la tabla de posiciones con 19 puntos en ocho partidos, a solo dos unidades del líder, Al-Hilal.
El entrenador ya confirmó los once futbolistas que disputarán el encuentro y la principal sorpresa es la ausencia de Julián Quiñones, una de las máximas figuras del equipo. El delantero mexicano no aparece en la alineación titular ni tampoco entre los suplentes, por lo que no podrá sumar minutos en este compromiso.
Por el momento, no se conoce el motivo de la ausencia del exjugador del América. Cabe recordar que, hace una semana, Quiñones había regresado a las canchas después de permanecer un mes fuera por una lesión muscular y logró marcar un gol. Su ausencia genera interrogantes, aunque todavía no se ha confirmado si responde a una nueva molestia física o a otra decisión del cuerpo técnico.
Alineación de Al-Qadisiya vs. Abha: titulares y suplentes
Titulares de Al-Qadisiya:
- Koen Casteels
- Jehad Thakri
- Nacho Fernández
- Gastón Álvarez
- Mohammed Abu Al-Shamat
- Julian Weigl
- Tijjani Reijnders
- Musab Al-Juwayr
- Christopher Bonsu Baah
- Mateo Retegui
Suplentes de Al-Qadisiya:
- Al Kassar
- Turki
- Al Salem
- Al Shahrani
- Al Qahtani
- Al Jaber
- Eyad
- Al Siyahi
- Al Qarawi
En sintesis
- Julián Quiñones quedó fuera de la convocatoria de Al-Qadisiya para enfrentar a Abha.
- Al-Qadisiya ocupa el segundo lugar de la liga saudí con 19 puntos acumulados.
- Mateo Retegui y Nacho Fernández figuran en el once titular de Al-Qadisiya.