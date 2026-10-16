¿Por qué no juega Julián Quiñones en Al-Qadisiya vs. Abha por la Saudi Pro League?

Desde las 7:15 a. m. de la CDMX, Al-Qadisiya recibe a Abha por una nueva jornada de la Primera División de Arabia Saudita. El conjunto árabe buscará sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por el campeonato, ya que se encuentra segundo en la tabla de posiciones con 19 puntos en ocho partidos, a solo dos unidades del líder, Al-Hilal.

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El entrenador ya confirmó los once futbolistas que disputarán el encuentro y la principal sorpresa es la ausencia de Julián Quiñones, una de las máximas figuras del equipo. El delantero mexicano no aparece en la alineación titular ni tampoco entre los suplentes, por lo que no podrá sumar minutos en este compromiso.

Por el momento, no se conoce el motivo de la ausencia del exjugador del América. Cabe recordar que, hace una semana, Quiñones había regresado a las canchas después de permanecer un mes fuera por una lesión muscular y logró marcar un gol. Su ausencia genera interrogantes, aunque todavía no se ha confirmado si responde a una nueva molestia física o a otra decisión del cuerpo técnico.

Alineación de Al-Qadisiya vs. Abha: titulares y suplentes

Titulares de Al-Qadisiya:

Koen Casteels

Jehad Thakri

Nacho Fernández

Gastón Álvarez

Mohammed Abu Al-Shamat

Julian Weigl

Tijjani Reijnders

Musab Al-Juwayr

Christopher Bonsu Baah

Mateo Retegui

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Suplentes de Al-Qadisiya:

Al Kassar

Turki

Al Salem

Al Shahrani

Al Qahtani

Al Jaber

Eyad

Al Siyahi

Al Qarawi

En sintesis