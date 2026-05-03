¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Qadsiah vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League 2025-26

Al-Nassr sabe que no puede perder puntos en la recta final del campeonato, ya que es líder y está a un paso de consagrarse campeón en el futbol de Arabia Saudita. El equipo de Cristiano Ronaldo visita al Al-Qadsiah, conjunto donde juega Julián Quiñones y que actualmente ocupa el cuarto lugar de la tabla.
El encuentro se disputará desde las 12:00 hs de la CDMX y promete ser uno de los más atractivos de la jornada. Mientras Al-Nassr busca acercarse todavía más al título, Al-Qadsiah intentará hacerse fuerte en casa y dar el golpe frente al líder del torneo.
Los de Cristiano Ronaldo llegan con una ventaja de cinco puntos sobre su principal perseguidor, Al-Hilal, cuando restan apenas cuatro jornadas para el cierre del campeonato. Por eso, dependen de sí mismos para quedarse con el título y cortar la ilusión de sus rivales.
Sin embargo, todavía queda un duelo decisivo en el calendario: el próximo 12 de mayo se enfrentarán Al-Nassr y Al-Hilal en un partido que podría definir completamente el campeonato para cualquiera de los dos lados. La pelea por el título sigue más viva que nunca y habrá emociones hasta el final.
Alineación de Al-Qadsiah
- Casteels
- Thakri
- Nacho
- Álvarez
- Abu Al Shamat
- Nández
- Otavio
- Baah
- Al Juwayr
- Quiñones
- Al Salem
Alineación de Al-Nassr
Dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo y Quiñones en Al-Qadsiah vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League: TV y streaming
- Bento
- Martinez
- Alamri
- Simakan
- Boushal
- Mané
- Brozovic
- Al-Khaibari
- Coman
- Cristiano Ronaldo
- Felix
En sintesis
- Al-Nassr lidera con cinco puntos sobre Al-Hilal a falta de cuatro jornadas.
- Cristiano Ronaldo enfrenta al Al-Qadsiah de Julián Quiñones a las 12:00 hs CDMX.
- Al-Nassr y Al-Hilal disputarán un duelo decisivo por el título el 12 de mayo.