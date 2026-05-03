¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Qadsiah vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League 2025-26

Al-Nassr sabe que no puede perder puntos en la recta final del campeonato, ya que es líder y está a un paso de consagrarse campeón en el futbol de Arabia Saudita. El equipo de Cristiano Ronaldo visita al Al-Qadsiah, conjunto donde juega Julián Quiñones y que actualmente ocupa el cuarto lugar de la tabla.

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El encuentro se disputará desde las 12:00 hs de la CDMX y promete ser uno de los más atractivos de la jornada. Mientras Al-Nassr busca acercarse todavía más al título, Al-Qadsiah intentará hacerse fuerte en casa y dar el golpe frente al líder del torneo.

Los de Cristiano Ronaldo llegan con una ventaja de cinco puntos sobre su principal perseguidor, Al-Hilal, cuando restan apenas cuatro jornadas para el cierre del campeonato. Por eso, dependen de sí mismos para quedarse con el título y cortar la ilusión de sus rivales.

Sin embargo, todavía queda un duelo decisivo en el calendario: el próximo 12 de mayo se enfrentarán Al-Nassr y Al-Hilal en un partido que podría definir completamente el campeonato para cualquiera de los dos lados. La pelea por el título sigue más viva que nunca y habrá emociones hasta el final.

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Alineación de Al-Qadsiah

Casteels

Thakri

Nacho

Álvarez

Abu Al Shamat

Nández

Otavio

Baah

Al Juwayr

Quiñones

Al Salem

Alineación de Al-Nassr

Bento

Martinez

Alamri

Simakan

Boushal

Mané

Brozovic

Al-Khaibari

Coman

Cristiano Ronaldo

Felix

En sintesis

Al-Nassr lidera con cinco puntos sobre Al-Hilal a falta de cuatro jornadas.

lidera con sobre a falta de cuatro jornadas. Cristiano Ronaldo enfrenta al Al-Qadsiah de Julián Quiñones a las 12:00 hs CDMX.

enfrenta al de a las CDMX. Al-Nassr y Al-Hilal disputarán un duelo decisivo por el título el 12 de mayo.