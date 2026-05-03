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¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Qadsiah vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League 2025-26

El equipo de Cristiano Ronaldo visita al Al-Qadsiah en busca de un buen resultado para seguir soñando con el título en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo sigue soñando con el campeonato.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo sigue soñando con el campeonato.

Al-Nassr sabe que no puede perder puntos en la recta final del campeonato, ya que es líder y está a un paso de consagrarse campeón en el futbol de Arabia Saudita. El equipo de Cristiano Ronaldo visita al Al-Qadsiah, conjunto donde juega Julián Quiñones y que actualmente ocupa el cuarto lugar de la tabla.

El encuentro se disputará desde las 12:00 hs de la CDMX y promete ser uno de los más atractivos de la jornada. Mientras Al-Nassr busca acercarse todavía más al título, Al-Qadsiah intentará hacerse fuerte en casa y dar el golpe frente al líder del torneo.

Los de Cristiano Ronaldo llegan con una ventaja de cinco puntos sobre su principal perseguidor, Al-Hilal, cuando restan apenas cuatro jornadas para el cierre del campeonato. Por eso, dependen de sí mismos para quedarse con el título y cortar la ilusión de sus rivales.

Sin embargo, todavía queda un duelo decisivo en el calendario: el próximo 12 de mayo se enfrentarán Al-Nassr y Al-Hilal en un partido que podría definir completamente el campeonato para cualquiera de los dos lados. La pelea por el título sigue más viva que nunca y habrá emociones hasta el final.

Alineación de Al-Qadsiah

  • Casteels
  • Thakri
  • Nacho
  • Álvarez
  • Abu Al Shamat
  • Nández
  • Otavio
  • Baah
  • Al Juwayr
  • Quiñones
  • Al Salem

Alineación de Al-Nassr

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Dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo y Quiñones en Al-Qadsiah vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League: TV y streaming

  • Bento
  • Martinez
  • Alamri
  • Simakan
  • Boushal
  • Mané
  • Brozovic
  • Al-Khaibari
  • Coman
  • Cristiano Ronaldo
  • Felix

En sintesis

  • Al-Nassr lidera con cinco puntos sobre Al-Hilal a falta de cuatro jornadas.
  • Cristiano Ronaldo enfrenta al Al-Qadsiah de Julián Quiñones a las 12:00 hs CDMX.
  • Al-Nassr y Al-Hilal disputarán un duelo decisivo por el título el 12 de mayo.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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