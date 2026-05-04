Manchester City se enfrenta este lunes 4 de mayo con Everton por el último partido de la Jornada 35 de la Premier League. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Hill Dickinson y comienza a las 13:00hs (CDMX).

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El equipo de Pep Guardiola está obligado a ganar si es que quiere seguir luchando hasta el final por el título con el Arsenal. Sin embargo, el Manchester City no podrá contar con Rodri Hernández, un jugador fundamental, para el duelo ante Everton.

¿Por qué no juega Rodri Hernández?

Rodri Hernández viene sufriendo molestias en la ingle desde hace unos días. El español tuvo que ser sustituido en el juego contra el Arsenal por Premier League del 19 de abril y el centrocampista aún no ha regresado a sumar minutos con el Manchester City.

Por esta razón, el español ni siquiera estará en la banca de suplentes. Los Citizens le ganaron al Burnley por Premier League y al Southampton en la FA Cup y este será el tercer partido en el que no podrán contar con Rodri, su pilar en el centro del campo.

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Arsenal es el líder del torneo con 76 puntos, pero Manchester City tiene dos partidos pendientes y podría igualarlo en unidades si es que gana ambos encuentros (el de hoy ante Everton y contra Crystal Palace). El equipo de Pep Guardiola está obligado.

En síntesis