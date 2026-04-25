Manchester City y Southampton se enfrentan este sábado 25 de abril por una de las semifinales de la FA Cup 2025-26. El encuentro se lleva a cabo en el mítico Estadio Wembley y comienza a las 10:15hs (CDMX).

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Mientras se disputa la Jornada 34 de la Premier League, el equipo de Pep Guardiola aspira a llegar a una nueva final de esta competición pero para eso deberá derrotar a Southampton sin la presencia de Erling Haaland y de Rodri Hernández.

¿Por qué no están Erling Haaland y Rodri?

En el caso del noruego, Erling Haaland no tiene ninguna lesión sino que no forma parte de la alineación titular debido a una decisión de Pep Guardiola. El entrenador le da descanso al delantero y le dio la oportunidad a Omar Marmoush de iniciar el juego.

Por el lado del centrocampista, Rodri Hernández ni siquiera está en la banca debido a molestias en la ingle que viene sufriendo desde el partido frente al Arsenal del fin de semana pasado. El español ya no jugó el miércoles pasado contra Burnley y hoy vuelve a estar ausente.

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Jérémy Doku, Marc Guéhi, Bernardo Silva y Gianluigi Donnarumma son otros suplentes de Manchester City en el encuentro de hoy. En caso de avanzar, los citizens se enfrentarán en la final de la FA Cup contra el ganador del partido entre Chelsea y Leeds United.

En síntesis