Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras la victoria de Arsenal ante Newcastle

Arsenal volvió a la senda del triunfo luego de la derrota que sufrió a manos de Manchester City en el Emirates Stadium. Estos dos equipos son los únicos que están en carrera para coronarse campeones en la Premier League 2025-26 y todo apunta a que la lucha se va a estirar hasta el último suspiro.

Publicidad

Los Gunners se impusieron por 1-0 ante Newcastle en el Emirates Stadium con un gran gol de Eberechi Eze en el marco de la Jornada 34 y recuperaron la cima de la tabla a la espera de que los Ciudadanos disputen su partido pendiente.

Mikel Arteta celebra el ajustado triunfo de Arsenal ante Newcastle United (Getty Images)

El conjunto dirigido por Pep Guardiola no enfrentó a ningún equipo de la Premier League este fin de semana, ya que se enfrentó a Southampton por las semifinales de la FA Cup, duelo del que salió victorioso tras completar una remontada sobre el final en Wembley.

Publicidad

La tabla de posiciones de la Premier League 2025-26

Manchester City buscará recuperar la cima de la tabla el próximo lunes 4 de mayo, cuando visite a Everton en el Hill Dickinson Stadium. Cabe recordar que los Ciudadanos dependen de sí mismos para ser campeones.