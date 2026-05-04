Dani Alves reaparece en Madrid como orador cristiano luego de estar en prisión: “España, tu tiempo ha llegado”

Dani Alves fue uno de los mejores laterales derechos de los últimos años, con una carrera brillante que tuvo su punto más alto en el FC Barcelona, donde se consolidó como una pieza clave en una de las etapas más exitosas del club español.

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Dani Alves durante su etapa en Pumas (Getty Images)

Sin embargo, su trayectoria deportiva se vio interrumpida en los últimos años por un fuerte revés judicial que lo mantuvo en el centro de la atención mediática. En febrero de 2024 fue condenado inicialmente a 4 años y 6 meses de prisión por un caso de agresión sexual, además de una indemnización económica y años de libertad vigilada.

Tras pasar alrededor de 14 meses en prisión preventiva, obtuvo la libertad provisional en marzo de 2024. Posteriormente, en marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la condena al considerar que no había pruebas suficientes para sostener el fallo, dejando sin efecto la sentencia anterior.

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Una vez fuera de prisión, Alves sorprendió a más de uno con un giro en su vida personal, alejándose del foco deportivo y acercándose a un nuevo rol como orador cristiano. Su reaparición pública en España generó impacto por el cambio de perfil tras su etapa como futbolista profesional.

En ese contexto, el brasileño volvió a aparecer en Madrid como invitado especial en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, donde se llevó a cabo el evento “The Change”, que reunió a más de 35.000 personas en una jornada de carácter religioso y multitudinario.

Las palabras de Dani Alves

En el mismo evento, el brasileño sorprendió ya que dejó frases que hicieron ruido en redes sociales: “España, tu tiempo ha llegado”. Además, agregó: “En la cárcel Cristo me hizo libre”.

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🙏 Miles de cristianos evangélicos se reúnen en el Metropolitano de Madrid: "España, tu tiempo ha llegado"



🗣️ Dani Alves fue uno de los invitados destacados de 'The Change', que reunió a más de 35.000 personas: "En la cárcel Cristo me hizo libre” pic.twitter.com/s9ZZgjqPJy — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) May 3, 2026

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