La jugada de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr que levantó burlas: “El papelón que va a ser el Mundial”

Por la Jornada 31 de la Saudi Pro League 2025-26, Al-Nassr cayó 3-1 en condición de visitante ante Al-Qadsiah y quedó postergado su festejo para de mínima al próximo fin de semana. Sin embargo, la nota del partido la dio un clip de Cristiano Ronaldo.

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Y es que el periodista Pato Canulli fue muy crítico en un posteo que realizó en ‘X’, ex Twitter, donde manifestó: “No están listos para el papelón que va a ser el Mundial de Cristiano Ronaldo. Realmente no se dan una idea de lo mal que lo vamos a ver“.

Todo esto tras una jugada que se dio en el partido mencionado del luso, donde quedó mano a mano con el portero rival pero no logró enganchar de buena manera, no resolvió bien la jugada y terminó siendo devorado por la defensa rival.

No están listos para el papelón que va a ser el Mundial de Cristiano Ronaldo. Realmente no se dan una idea de lo mal que lo vamos a ver. pic.twitter.com/VbQC2typ1k — Pato Canulli (@PatoCanulli) May 4, 2026

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Con la derrota, Al-Nassr se quedó en 79 unidades, mientras que su escolta, Al-Hilal tiene 74 con un partido menos, por lo que si gana podría ponerse a solo dos puntos. El podio los cierrar Al-Ahli con 69, también con un duelo menos. Su verdugo de la fecha es 4° con 68.

Caber recordar que con 41 años, la estrella portuguesa sería parte del grupo de jugadores que con la Selección Portuguesa irá a competir a Estados Unidos, México y Canadá al Mundial 2026. Comparte el Grupo K junto a Colombia, RD Congo y Uzbekistán.

¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo con Al-Nassr por la Saudi Pro League?

Con respecto al torneo de la Primera División de Arabia Saudita, el cuadro auriazul estará jugando por el adelantado de la Jornada 33 el próximo jueves 7 de mayo desde las 11:00 horas (Ciudad de México) ante Al-Shabab en condición de visitante.

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En síntesis