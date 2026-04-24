El ambiente del futbol mexicano se vio agitado en los últimos días por la presencia de emisarios del City Football Group en suelo mexicano, donde están observando futbolistas que se desempeñan en la Liga MX. Por medio de reportes, se conoció qué jugador despertó el interés.

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Se trata del todofrentista Pedro Vite, que es parte de Pumas UNAM y, según informó el periodista René Tovar, no solo visitarán entrenamientos e instalaciones de la institución si no también seguirán muy de cerca las acciones del jugador en el duelo ante Pachuca por el Clausura 2026.

Así lo manifestó a través de un posteo en ‘X’, ex Twitter: “Luego acá en México minimizamos la Liga MX y resulta que me acaban de confiar que la gente que viene del Manchester City no sólo visitará entrenamientos de Pumas sino que se queda a observar los partidos de Puebla-Gallos y América-Atlas“.

Luego acá en México minimizamos la Liga MX y resulta que me acaban de confiar que la gente que viene del Manchester City no sólo visitará entrenamientos de Pumas sino que se queda a observar los partidos de Puebla-Gallos y América-Atlas. En @record_mexico les revelo lo de un… pic.twitter.com/rxtX3fk2IJ — René Tovar (@Rene_Tovar) April 24, 2026

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Y continuó: “En Record les revelo lo de un presunto interés por fichar a Pedro Vite. Ya saben que acá… Acá no engañamos a nadie… Chequen lo del Atlas, en mí time Line. La credibilidad NO se compra en botica, señores… Se trabaja con años y seriedad, aunque me odien…“.

Cabe recordar que el futbolista ecuatoriano de 24 años arribó desde Vancouver Whitecaps de Canadá a cambio de 7 millones de dólares según diferentes reportes. Firmó hasta julio de 2029 pero este ciclo en México podría acaba en el próximo mercado de pases.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Pedro Vite en Pumas UNAM?

Hasta el momento, son 33 los compromisos disputados por el atacante en la institución mexicana, siendo titular en 25 de los mismos. Marcó 4 goles y de momento no realizó asistencias. Sin embargo, su aporte ofensivo tiene un valor importante para el entrenador Efraín Juárez.

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En síntesis