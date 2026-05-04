En el marco de la Jornada 35 de la Premier League 2025-26, Everton y Manchester City se miden este lunes 4 de mayo desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Hill Dickinson Stadium de la ciudad de Liverpool. Ambos conjuntos van por la victoria para acercarse a sus objetivos.
Del lado del equipo a cargo de David Moyes, viene de cosechar una dolorosa derrota ante West Ham en condición de visitante la jornada anterior por 2-1 en el minuto 90. El conjunto azul marcha 11° en el certamen nacional con 47 unidades pero tiene muchas chances de jugar copas internacionales ya que está a solo 5 unidades del 6°.
Los hombres dirigidos por Pep Guardiola arriban luego de vencer 1-0 de visitante al Burnley. Con 70 puntos, el equipo celeste está a la expectativa de poder arrebatarle el liderato de la tabla de posiciones al Arsenal, que marcha puntero con 76 dos partidos más.
La posible alineación de Everton vs. Manchester City
- Jordan Pickford
- Jake O’Brien
- James Tarkowski
- Michael Keane
- Vitali Mykolenko
- Idrissa Gueye
- James Garner
- Kiernan Dewsbury-Hall
- Dwight McNeil
- Iliman Ndiaye
- Beto
- DT: David Moyes
La posible alineación de Manchester City vs. Everton
- Gianluigi Donnarumma
- Matheus Nunes
- Abdukodir Khusanov
- Marc Guéhi
- Rayan Ait Nouri
- Nico O’Reilly
- Bernardo Silva
- Antoine Semenyo
- Rayan Cherki
- Jeremy Doku
- Erling Haaland
- DT: Pep Guardiola