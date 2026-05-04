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Las probables alineaciones de Everton vs. Manchester City por la Premier League 2025-26

Los Toffees y los Citizens se enfrentan en el marco de una nueva jornada de la Primera División de Inglaterra.

Everton y Manchester City se enfrentan en una nueva jornada de la Primera División de Inglaterra
© BolavipEverton y Manchester City se enfrentan en una nueva jornada de la Primera División de Inglaterra

En el marco de la Jornada 35 de la Premier League 2025-26, Everton y Manchester City se miden este lunes 4 de mayo desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Hill Dickinson Stadium de la ciudad de Liverpool. Ambos conjuntos van por la victoria para acercarse a sus objetivos.

Del lado del equipo a cargo de David Moyes, viene de cosechar una dolorosa derrota ante West Ham en condición de visitante la jornada anterior por 2-1 en el minuto 90. El conjunto azul marcha 11° en el certamen nacional con 47 unidades pero tiene muchas chances de jugar copas internacionales ya que está a solo 5 unidades del 6°.

Los hombres dirigidos por Pep Guardiola arriban luego de vencer 1-0 de visitante al Burnley. Con 70 puntos, el equipo celeste está a la expectativa de poder arrebatarle el liderato de la tabla de posiciones al Arsenal, que marcha puntero con 76 dos partidos más.

La posible alineación de Everton vs. Manchester City

  • Jordan Pickford
  • Jake O’Brien
  • James Tarkowski
  • Michael Keane
  • Vitali Mykolenko
  • Idrissa Gueye
  • James Garner
  • Kiernan Dewsbury-Hall
  • Dwight McNeil
  • Iliman Ndiaye
  • Beto
  • DT: David Moyes

La posible alineación de Manchester City vs. Everton

  • Gianluigi Donnarumma
  • Matheus Nunes
  • Abdukodir Khusanov
  • Marc Guéhi
  • Rayan Ait Nouri
  • Nico O’Reilly
  • Bernardo Silva
  • Antoine Semenyo
  • Rayan Cherki
  • Jeremy Doku
  • Erling Haaland
  • DT: Pep Guardiola
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Agustín Zabaleta
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