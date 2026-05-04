En el marco de la Jornada 35 de la Premier League 2025-26, Everton y Manchester City se miden este lunes 4 de mayo desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Hill Dickinson Stadium de la ciudad de Liverpool. Ambos conjuntos van por la victoria para acercarse a sus objetivos.

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Del lado del equipo a cargo de David Moyes, viene de cosechar una dolorosa derrota ante West Ham en condición de visitante la jornada anterior por 2-1 en el minuto 90. El conjunto azul marcha 11° en el certamen nacional con 47 unidades pero tiene muchas chances de jugar copas internacionales ya que está a solo 5 unidades del 6°.

Los hombres dirigidos por Pep Guardiola arriban luego de vencer 1-0 de visitante al Burnley. Con 70 puntos, el equipo celeste está a la expectativa de poder arrebatarle el liderato de la tabla de posiciones al Arsenal, que marcha puntero con 76 dos partidos más.

La posible alineación de Everton vs. Manchester City

Jordan Pickford

Jake O’Brien

James Tarkowski

Michael Keane

Vitali Mykolenko

Idrissa Gueye

James Garner

Kiernan Dewsbury-Hall

Dwight McNeil

Iliman Ndiaye

Beto

DT: David Moyes

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La posible alineación de Manchester City vs. Everton