¿Por qué no juega Santiago Giménez en Como vs. Milan por la Serie A 2025-26?

Milan visita a Como desde las 13:45 (CDMX) por la Jornada 20 de la Serie A con la obligación de ganar si quiere seguir de cerca al Inter en la pelea por el título. El Rossoneri se encuentra a seis puntos de su clásico rival con un partido pendiente y no tiene margen de error esta tarde en el Stadio Giuseppe Sinigaglia Djarum.

Uno de los futbolistas que no sumará minutos es Santiago Giménez, quien todavía se encuentra recuperándose de su internvención en el tobillo derecho. Este será el 13° partido consecutivo que se perderá el atacante mexicano.

Según su entrenador, Massimiliano Allegri, avisó que el Bebote iba a tener para “tres o cuatro meses de recuperación”, un panorama que no solo preocupa al Milan, sino también a la Selección Mexicana por la cercanía con la Copa del Mundo.

Santiago es una pieza clave para el ataque del Tri y, según las declaraciones de Allegri, no llegaría con el ritmo futbolístico deseado al Mundial 2026. Sin embargo, todavía queda mucho y desde el cuerpo técnico seguirán su evolución semana a semana.

El reemplazo de Santiago Giménez todavía no marcó para Milan

Ante la confirmación de que Santi Giménez pasaría por quirófano, AC Milan contrató al centrodelantero alemán Niclas Füllkrug. Sin embargo, el exjugador de West Ham todavía no pudo convertir su primer gol con la playera rossoneri.

Niclas Füllkrug, delantero de AC Milan (GETTY IMAGES)

Füllkrug, de 32 años, disputó 22 minutos ante Cagliari, 26′ contra Genoa y 60′ en su primera titularidad frente a Fiorentina. Todo apunta a que Niclas disputará este jueves su cuarto partido con Milan. ¿Llegará su esperado tanto?

