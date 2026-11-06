Sevilla vs. Alavés en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la LaLiga

Sevilla recibe a Alavés este viernes 6 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El Sevilla tiene una chance concreta de meterse en zona europea si suma los tres puntos, pero llega golpeado tras un traspié que le cortó el envión. Enfrente aparece un Alavés que necesita reaccionar rápido antes de que la tabla se le complique.
Son dos equipos con objetivos distintos en esta altura del campeonato: uno pelea por acercarse a los puestos de arriba y el otro intenta despegarse de la zona media baja. La diferencia de presente entre ambos le suma morbo a un cruce que históricamente fue parejo.
La actualidad de ambos equipos
El Sevilla viene de un golpe duro: cayó 1-3 como visitante ante Getafe y cortó la ilusión que había generado después de ganarle 2-0 a Osasuna en casa. Antes de eso había sufrido una goleada en contra frente a Real Madrid, así que el equipo alterna buenos y malos momentos sin encontrar continuidad. Está sexto con 17 puntos en 11 partidos, una posición que lo mantiene cerca de los puestos europeos pero que exige regularidad para no perder terreno.
El Alavés atraviesa un presente complicado. Recibió un baño de gol ante Barcelona, perdiendo 6-1 como visitante, después de rescatar un empate 1-1 frente a Málaga y caer también ante Celta. Con 12 puntos en 11 fechas, el equipo está 11° y necesita cortar la racha negativa antes de que la distancia con la zona alta se vuelva un problema serio.
El historial entre Sevilla y Alavés
El historial entre ambos tiene 30 antecedentes y favorece claramente al Sevilla, que ganó 13 veces por 8 del Alavés, con 9 empates. En materia de goles también hay ventaja para los sevillanos, que marcaron 37 contra 29 del Alavés.
Los duelos más recientes muestran paridad: el último terminó 1-1, y en el anterior el Alavés se impuso 1-0 de local. También hay triunfos ajustados y partidos con varios goles, como el 4-3 de 2023, que confirman que pese a la diferencia histórica, los enfrentamientos recientes se definieron por detalles.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/02/2026
|Sevilla vs. Alavés
|1-1
|Primera División
|17/12/2025
|Alavés vs. Sevilla
|1-0
|Copa del Rey
|20/09/2025
|Alavés vs. Sevilla
|1-2
|Primera División
|20/04/2025
|Sevilla vs. Alavés
|1-1
|Primera División
|20/09/2024
|Alavés vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|12/01/2024
|Sevilla vs. Alavés
|2-3
|Primera División
|21/08/2023
|Alavés vs. Sevilla
|4-3
|Primera División
|17/01/2023
|Alavés vs. Sevilla
|0-1
|Copa del Rey
|04/03/2022
|Alavés vs. Sevilla
|0-0
|Primera División
|20/11/2021
|Sevilla vs. Alavés
|2-2
|Primera División
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 07:00 hs
- Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 09:15 hs
- Osasuna vs. Athletic Bilbao — sábado 7 de noviembre, 11:30 hs
- Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 14:00 hs
- Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 07:00 hs
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 09:15 hs
- Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs
- Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Sevilla y Alavés se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Sevilla suma 17 puntos en el torneo.
- Alavés suma 12 puntos en el torneo.