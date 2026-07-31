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Chelsea vs. Tottenham: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso internacional

Los Blues y los Spurs se ven las caras en Australia en una nueva edición del derbi de Londres.

Chelsea y Tottenham se enfrentan en Australia
© Imagen propiaChelsea y Tottenham se enfrentan en Australia

Agosto comienza con una jornada plagada de amistosos de pretemporada y uno de los más atractivos estará protagonizado por Chelsea y Tottenham. Los equipos de la Premier League se miden en el Accor Stadium de Sídney en una nueva edición del derbi de Londres y hay grandes expectativas por la fuerte rivalidad entre estos dos conjuntos.

Los Blues vencieron por 6-4 a WS Wanderers en su única presentación con tres goles de Joao Pedro, mientras que los Spurs ya jugaron tres partidos: MK Dons (1-0), Auckland FC (2-0) y Sidney FC (1-1 y 4-2 en los penales).

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Joao Pedro marcó un triplete contra Western Sydney Wanderers (Getty Images)

Joao Pedro marcó un triplete contra Western Sydney Wanderers (Getty Images)

Hora del partido Chelsea vs. Tottenham por país

  • México, Costa Rica, Guatemala: 03:45 hs
  • Perú, Colombia, Ecuador: 04:45 hs
  • Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 05:45 hs
  • Argentina, Uruguay: 06:45 hs
  • España: 11:45 hs

Dónde ver Chelsea vs. Tottenham

El partido amistoso de pretemporada entre Chelsea y Tottenham Hotspur se puede ver en vivo a través de Claro Sports en territorio mexicano. Además, según tu ubicación podrás sintonizarlo en Disney+ en Sudamérica o DAZN en España.

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Alineaciones probables

  • Chelsea: Robert Sánchez; Palestra, Acheampong, Colwill, Emenalo; Reggie Watson, Essugo, Estevao, Palmer, Gittens; Joao Pedro.
  • Tottenham: Kinsky; Gray, Takai, Davies, Robertson; Tonali, Gallagher; Solomon, Bergvall, Tel; Richarlison.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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