Chelsea vs. Tottenham: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso internacional

Agosto comienza con una jornada plagada de amistosos de pretemporada y uno de los más atractivos estará protagonizado por Chelsea y Tottenham. Los equipos de la Premier League se miden en el Accor Stadium de Sídney en una nueva edición del derbi de Londres y hay grandes expectativas por la fuerte rivalidad entre estos dos conjuntos.
Los Blues vencieron por 6-4 a WS Wanderers en su única presentación con tres goles de Joao Pedro, mientras que los Spurs ya jugaron tres partidos: MK Dons (1-0), Auckland FC (2-0) y Sidney FC (1-1 y 4-2 en los penales).
Joao Pedro marcó un triplete contra Western Sydney Wanderers (Getty Images)
Hora del partido Chelsea vs. Tottenham por país
- México, Costa Rica, Guatemala: 03:45 hs
- Perú, Colombia, Ecuador: 04:45 hs
- Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 05:45 hs
- Argentina, Uruguay: 06:45 hs
- España: 11:45 hs
Dónde ver Chelsea vs. Tottenham
El partido amistoso de pretemporada entre Chelsea y Tottenham Hotspur se puede ver en vivo a través de Claro Sports en territorio mexicano. Además, según tu ubicación podrás sintonizarlo en Disney+ en Sudamérica o DAZN en España.
Alineaciones probables
- Chelsea: Robert Sánchez; Palestra, Acheampong, Colwill, Emenalo; Reggie Watson, Essugo, Estevao, Palmer, Gittens; Joao Pedro.
- Tottenham: Kinsky; Gray, Takai, Davies, Robertson; Tonali, Gallagher; Solomon, Bergvall, Tel; Richarlison.